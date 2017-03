Cañeros exigen a la JCE entrega de cédulas de más de 2 mil 700 pensionados

27/03/2017 11:25 AM - Yanessi Espinal

La Unión de Trabajadores Cañeros de los Bateyes protestaron la mañana de este lunes frente a la Junta Central Electoral (JCE) para exigir la entrega de cédula a 2 mil 709 trabajadores de los ingenios que tienen el carnet provisional que entrega la Dirección de Migración.

En un documento dirigido al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, en el que señalan que sus derechos no están garantizados con el carnet provisional que le entregó el Estado. “Con este carnet de residencia permanencia, no tenemos todos los derechos que nos confiere la ley del mismo, ya que no podemos comprar tierras, casas, electrodomésticos, realizar matrimonios y otros derechos ciudadanos”, señala el documento.

Especifican que el carnet de identidad que necesitan es el de extranjero sin derecho al voto y que beneficie a todos los cañeros que han solicitado pensión. Sostienen además que la conducta de los cañeros no afecta del Estado ni de los ciudadanos porque son personas que han desarrollado un buen vivir en la República Dominicana.

Añaden, además, que los cañeros no representan carga económica para el Estado y que por el contrario contribuyen al sector económico y social del país.