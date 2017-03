Inician construcción de 5 de las 18 obras del Plan de Emergencias en Higüey y la Otra Banda

Higüey.- En un acto comunitario, con motivo de la pasada temporada de vaguadas entre octubre y noviembre del 2016, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dio el primer picazo para iniciar la reconstrucción y construcción de obras contenidas en el (Plan de Emergencia de Obras) en comunidades rurales y urbanas de aquí.

Según los datos suministrados por el director nacional del gabinete de Obras Públicas, Ramón Pepín, 18 serán las obras de caminos vecinales y asfaltado de calles que beneficiará a las en su inicio las localidades de Jobo Dulce-Higüey, Higuey-Nisibón, paraje El Isleño, Guarapito, Los Cerritos- El Naranjo. También El Mamey-La Yaya.

Con un monto ascendente a mil 250 millones de pesos que serán ejecutadas por cinco compañías encabezadas por la constructora Alba Sánchez, quienes intervendrán dos obras en La Otra Banda y 16 en Higüey, "nosotros recibimos instrucciones precisas del presidente Medina de trabajar fundamentalmente restableciendo el paso en las comunidades incomunicadas", declaró Pepin.

El ingeniero agregó que un segundo punto muy importante fue hacer la evaluación, los estudios y presupuestos y como tercer punto la elaboración de los contratos que después de concluidos asistimos a la provincia al culminar las pasadas lluvias para dar soluciones definitivas, no temporales para la problemática vial en la provincia La Altagracia.

"He recorrido todo el país, y no he encontrado una provincia como La Altagracia; donde sus autoridades se unen a beneficio. También la sapiencia de monseñor Nicanor, quien habla de 'Sueños y Terminación' ", refiriéndose a las luchas de las comunidades y de que reciban sus obras comunitarias acabadas e inauguradas por orden del primer mandatario.

Resaltó que terminó la hora de soñar porque el MOPCS no permitirá que ninguna de las compañías constructoras abandonen la provincia hasta finalizar las 18 obras contempladas en el Plan de Emergencia de Obras que también contiene la reconstrucción del sector Barrio Bonito, de la Carretera Cruz del Isleño-Bonao; y La Llanada del Cerro,

Igualmente, la prolongación Santa Clara-La Tranquera; la Carretera de Anamuyita, Los Jusos-Río Llano; Calichal-Guaniabono-Chavón y Bejucal-Guineo-García pertenecientes a la zona rural. En ese orden, Los Sotos Abajo, Villa Palmera y Brisas del Duey; de la zona urbana en Higüey.

Finalizó que el programa de reconstrucción abarca además Barrero del Cerro, El Peñón de los Reyes, La Zanja-Nisibón y en Benedicto- SantaCruz-El Gato, "es que el presidente Medina ha sido claro; y quiere a Higüey; como una tacita de oro", expresó el director de obras públicas.

En el acto estuvieron las principales autoridades provinciales, municipales, empresarios, medios de comunicación, comunitarios, organización social y eclesiásticas ubicados en la entrada de Guarapito de Hato de Mana.