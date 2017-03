¡Momentum!

Frecuentemente y de manera cruel, la vida se burla de nuestras limitaciones e incapacidades, de errores que nadie justificaría, en los que nos comportamos como enemigos de nosotros mismos, áreas internas en las que tristemente no hemos logrado ni…

¿Quién puede detenerla cuando entra en un ser humano? Todo lo examina, todo lo descubre; es el bisturí divino: corta y no mata, opera y no se siente, cose y no se ve, pero sana, revive e ilumina a cada redimido. Elimina todo tumor de pecado y confronta