Sacerdote dice delincuencia no se acaba con plomo

La Policía Nacional no ha dado declaraciones concretas ante los diferentes hechos delincuenciales donde han perdido la vida varias personas. El padre Alejandro Cabrera, capellán de la Policía Nacional, al ser cuestionado por reporteros sobre la delincuencia y el temor que tiene la ciudadanía, llamó a las autoridades a no combatir la delincuencia a base de plomo, sino a trabajar por una mejor nación.



“No se puede devolver mal por mal, no se puede combatir la delincuencia a base de plomo. Hay que mantener firme la esperanza. Vamos a sembrar la paz, vamos a apostar por un mejor país. En la medida en que cada uno trabaje por el bien y el por el porvenir del pueblo dominicano, la delincuencia va a cesar”, dijo el padre Cabrera.



El sacerdote también hizo un llamado al Gobierno para que sepa poner el oído en el corazón del pueblo, y pueda atender más las necesidades de los más pobres de los barrios.



En las dos últimas semanas se han producido varios casos lamentables, producto de la delincuencia que arropa el país. Entre estos casos están las muertes de Delcy Yapor, Jaqueline de la Cruz y José Miguel Batista, como consecuencia de atracos en lugares diferentes.



Otro hecho fue la muerte del señor Daniel Castillo, como resultado de un tiroteo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) durante las elecciones estudiantiles para elegir las nuevas autoridades de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), y donde resultaron también dos estudiantes heridos.



Ante esta última situación, la Policía solo ha informado que varias personas han sido interrogadas, y que la Rectoría de la UASD le ha dado apoyo a las autoridades para las investigaciones que se están realizando.