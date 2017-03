Argentina se juega hoy su clasificación

Argentina está tercera, pero lejos de soñar con la clasificación al mundial de Rusia 2018, un ambiente de crisis rodea al equipo, que sigue sin mostrar una identidad y sufrirá muchas ausencias en su riesgoso compromiso de hoy ante Bolivia en la altura de La Paz. Una derrota ante un equipo ya eliminado, que no tiene nada que perder, podría dejarlo afuera de los cuatro primeros lugares, que se clasifican directamente. Su angustiante triunfo ante Chile por 1-0 en Buenos Aires permitió a la albiceleste saltar al tercer lugar de las eliminatorias con 22 puntos, detrás de Brasil (30) y Uruguay (23), pero Colombia (21), Ecuador y Chile (ambos con 20) le pisan los talones.



Gonzalo Higuaín (Juventus), Nicolás Otamendi (Manchester City), Javier Mascherano (Barcelona) y Lucas Biglia (Lazio) quedaron afuera por suspensión mientras que Gabriel Mercado (Sevilla) y Emmanuel Más (Trabzonstor, Turquía), no serán de la partida por lesión. El técnico Edgardo Bauza llamó a última hora a Matías Caruzzo (San Lorenzo), Iván Marcone (Lanús) y Lucas Alario (Ríver) como posibles sustitutos.



Argentina no gana en La Paz, a 3,640 metros de altura, desde el 2005. Cuatro años después, bajo la conducción técnica de Diego Maradona, Argentina cayó 6-1 ante Bolivia. Y en el 2013 empataron 1-1.



Es previsible que el técnico Edgardo Bauza haga un planteo conservador, con un solo hombre de punta, tratando de dosificar energías, de controlar el balón y jugar de contragolpe. La incógnita es si pondrá a Lionel Messi los 90 minutos. “A Messi lo imagino en La Paz. Lo complica la altura, pero lo imagino”, dijo Bauza.



Colombia se mide a Ecuador



Ecuador, con varios ausentes, recibe hoy a una Colombia envuelta en dudas, en un partido que probablemente deje a uno de los dos afuera de la zona clasificatoria al mundial de Rusia. El ambiente en el combinado visitante está enrarecido luego de que James Rodríguez fuera captado haciendo un gesto obsceno a un grupo de periodistas, generando múltiples quejas y reproches de la afición y del periodismo colombiano.



México busca seguir líder



Líder solitario del hexagonal final de las eliminatorias de la Copa Mundial, México espera cortar una racha de 13 años sin victorias en Trinidad y Tobago cuando visite el martes al equipo caribeño, que está entonado por un triunfo ante Panamá que no figuraba en los pronósticos. México, que viene de doblegar 2-0 a Costa Rica, no lideraba un hexagonal de la CONCACAF desde octubre del 2005, cuando lo logró bajo el mando del entrenador argentino Ricardo La Volpe, previo al Mundial de Alemania 2006.