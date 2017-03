Awilda insinúa recibió propuesta obscena de juez

28/03/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

La suspendida jueza Awilda Reyes Beltré reveló anoche que el director de la carrera judicial, Justiniano Montero, le hizo propuestas indecorosas y de carácter sexual, a cambio de favores judiciales.

A su salida de la audiencia, Reyes Beltré reiteró que en su momento, el magistrado Montero la abordó y dijo que “a mí me convenía ser amiga de él, porque era amigo de los jefes, de los grandes y no obstante a eso, nosotros no accedimos a sus invitaciones de naturaleza sexual, por lo tanto quedó el dolor y el resquemor de que nosotros habíamos rechazado esas peticiones”.



Awilda Reyes Beltré expresó que esas propuestas fueron recibidas momentos antes de que ocurriera el escándalo público por el que es enjuiciada.



Montero, quien participó como testigo en el juicio disciplinario que se le sigue a Reyes Beltré, rechazó las imputaciones de la suspendida jueza, alegando que siempre ha sido un hombre correcto. La audiencia fue recesada para continuar hoy en horario de la 1:00 de la tarde, con la presentación de más testigos por parte del Ministerio Público. Anoche también ofreció testimonio el exdirector ejecutivo de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez.