Cañeros exigen cédulas de residentes

Decenas de trabajadores de la caña hicieron un piquete frente al órgano responsable del registro civil para exigir cambio de carnet provisional por uno de cédula permanente. La Unión de Trabajadores Cañeros de los Bateyes protestó ayer frente a la Junta Central Electoral (JCE) para exigir la entrega de cédula a 2 mil 709 trabajadores de los ingenios que tienen el carnet provisional que entrega la Dirección de Migración.



En un documento dirigido al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, señalan que sus derechos no están debidamente garantizados con el carnet provisional que les entregó el Estado a Través de la Migración. “Con este carnet de residencia permanente, no tenemos todos los derechos que nos confiere la ley del mismo, ya que no podemos comprar tierras, casas, electrodomésticos, realizar matrimonios y otros derechos ciudadanos”, señala el documento.



Especifican que el carnet de identidad que necesitan es el de extranjero sin derecho al voto y que beneficie a todos los cañeros que han solicitado pensión. Sostienen además que la conducta de los cañeros no afecta al Estado ni a los ciudadanos porque son personas que han desarrollado un buen vivir en la República Dominicana.



Añaden, además, que los cañeros no representan carga económica para el Estado y que por el contrario contribuyen al desarrollo económico y social del país.



El vocero del grupo, Jesús Núñez, afirmó que las autoridades se comprometieron a entregar el documento de residencia permanente a esos trabajadores de ascendencia haitiana.



Las 2 mil 709 personas que exigen el cambio de carnet fueron registradas en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que desarrolló el Gobierno por mandato de la sentencia 168/13 y la ley especial de Naturalización 169/14.



La mayoría de los que se acogieron al referido plan son beneficiarios de una pensión que les otorgó el Estado por su trabajo en los ingenios azucareros del país durante años.