A conquistar logros de peso

28/03/2017 12:00 AM - Yancen Pujols

Adrian Beltré se encuentra a pocos metros de la realeza. Su coronación, como uno de los mejores antesalistas que ha visto el juego, está bien cerca. De su lado, Albert Pujols, con el sello de grandeza atado a su prontuario desde hace mucho tiempo, tiene a Sammy Sosa y Jim Thome en la mira.



Ambos se dirigen hacia una temporada memorable.



Beltré iniciará la campaña de las Mayores que se inicia este domingo a ley de 58 imparables para ingresar al prestigioso círculo de los 3,000 imparables, donde se unirá a George Brett (3,154 hits) y Wade Boggs (3,010) como peloteros que mayormente jugaron en la llamada esquina caliente y lograron esta hazaña.



Por la exigente posición han pasado figuras como Cal Ripken Jr., Álex Rodríguez y Paul Molitor, dueños de cifras sorprendentes, pero ninguno acumula el tiempo de servicio en esa base como Brett, Boggs y Beltré. Ripken Jr. y A-Rod iniciaron como paracortos y luego se mudaron a la tercera. Molitor fue, además, inicialista y bateador designado.



Beltré lleva 2,720 partidos en su carrera, de los cuales 2,624 han sido en la tercera base. Además de los inatrapables, Beltré, quien es el segundo en hits dentro de los activos (Ichiro Suzuki tiene 3,030), se encamina hacia los 600 dobles. Necesita de nueve para reunirse con Pujols (602) y David Ortiz (líder entre los latinos en la historia con 632) en ese club.



Adrian, que cumplirá 38 años el próximo día siete de abril, ganará 18 millones en 2017 y 2018, respectivamente, con los Vigilantes de Texas y, si la salud se lo permite, debe llegar a los 500 cuadrangulares. Comenzará la estación con 445 vuelacercas, además de un promedio de por vida de .286, 1,571 remolcadas, 1,428 anotadas y cinco Guantes de Oro.



Solo Mike Schmidt y Eddie Mathews acumulan 500 o más vuelacercas accionando, primariamente, en la antesala.



Pujols y los jonrones



Pujols, un veterano que debutó en 2001 con San Luis y en enero pasado cumplió 37 años, necesita de nueve vuelacercas (591) para obtener sus acciones en la prominente compañía de los que han disparado 600 cuadrangulares.



Después de que obtenga este logro, se dispondrá a perseguir a Sammy Sosa (609) y a Jim Thome (612) en los puestos ocho y siete, respectivamente, de la lista de todos los tiempos. Ken Griffey Jr. está en el sexto con 630.



El primera base y designado de los Angelinos de Los Ángeles viene de conectar 31 jonrones en 2016 con 119 remolcadas y un promedio de .268.



Álex Rodríguez es el latino con más palos de vuelta completa en los registros del negocio con un total de .696. A-Rod ocupa el cuarto puesto en la historia. Willie Mays es quinto con 660. Albert está bajo contrato hasta 2021 con la escuadra de la Liga Americana.



Con 31 dobles, será el líder latino de todos los tiempos. Tiene oportunidad, en varios años, de alcanzar las 2,000 remolcadas. Iniciará 2017 con 1,817.

Ganar la Serie Mundial es lo primero en agenda

Beltré puede convertirse en el 31 pelotero en la historia en alcanzar los 3,000 hits, cuyo halo prácticamente certifica el ingreso al Salón de la Fama del béisbol. Pero toda discusión en torno a récords individuales cae en oídos sordos para Beltré. “Lo primero es clasificarse a los playoffs y luego ganar la Serie Mundial”, expresó Beltré. “La prensa es la que pregunta sobre logros personales. No quiero distraer al equipo con esas cosas”. “Si ganamos la Serie Mundial, quizás, quizás, no vuelva”, afirmó Beltré. “Ese es el objetivo que quiero alcanzar y lo que me motiva al despertar todas las mañanas”, dijo Beltré a la AP.