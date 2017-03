Daniel Mejía, el “Simba” dominicano que triunfa en Europa

Daniel Mejía encontró en el teatro musical la plataforma ideal para combinar sus destrezas en la danza, canto y actuación, y se convirtió en el primer actor dominicano en encarnar a Simba en la puesta en escena de El rey león, en España, donde reside desde el 2011.

El actor, nominado en la categoría “Artista destacado en el extranjero”, de los premios Soberano, a celebrarse esta noche en el Teatro Nacional, ha logrado abrirse paso en un mercado internacional que describe como “muy exigente y competitivo”.



“Tengo muchísimas ambiciones aún con el mercado europeo y extranjero. Hay muchas cosas qué hacer y me gustaría seguir representando mi país como artista dominicano, pero sí creo que en un futuro me encantaría hacer arte aquí; tomar todo lo aprendido y aprovechado fuera para sacarle provecho en República Dominicana”, dijo.



Agregó que los artistas no deben ser egoístas, que deben salir, explorar y conocer otras cosas para enriquecer el arte en su país natal.



El actor consideró, además, que es “muy triste” que el arte se vea afectado en cualquiera de sus vertientes cuando existe una gran cantidad de talentos en en República Dominicana. Dijo que esto se debe a que no existe educación y apoyo culturalmente. “No somos un país educado en la cultura ni en teatro”, agregó.



Daniel Mejía se refirió también a los montajes que se realizan actualmente en el país, los cuales, en comparación con las puestas en escena que se realizan en España, cuentan “con el mismo nivel, producción y talento”, pero con muy poco tiempo de exhibición, lo cual conlleva a que los gastos económicos sean más altos.



Agregó que hay que hacer aportes en todas las áreas del país: sociales, culturales, deportivas, entre otras, ya que mientras más conocimientos exista, más preparación tendrán los dominicanos como ciudadanos.



Por otro lado, El rey león lleva en escena casi seis años. En los últimos ocho meses, Daniel Mejía ha encarnado el personaje principal, Simba, en una obra en la que participan otros tres dominicanos. “El musical va por tres millones de espectadores esta temporada y ha roto récords en España. Es una obra que lleva 20 años en Nueva York. Realizamos entre ocho y nueve funciones diarias, porque la idea es que se convierta en emblema de Madrid”, dijo el actor, quien dio sus primeros pasos en el teatro de la mano de Nuryn Sanlley y Amaury Sánchez.