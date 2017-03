La Finjus también pide suprimir el voto preferencial

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se sumó ayer a las voces que abogar por la eliminación del voto preferencial para los diputados y regidores para las elecciones del 2020. El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que esa entidad es partidaria de que se suprima esa modalidad por considerar que se impone el dinero.



“Totalmente de acuerdo, sobre todo porque trae como consecuencia en la práctica que predomine el que tiene dinero y eso nos preocupa”, expresó.



El jurista Francisco Álvarez sostuvo que el voto preferencial llena una deficiencia de los partidos políticos, pero que es necesario seguir avanzando. “Mientras esas deficiencias no sean corregidas el voto preferencial sigue siendo una alternativa para subsanar eso, pero debemos avanzar para que no haya voto de arrastre como sucede en el caso de los senadores”, dijo.



Sobre la necesidad de que el voto preferencial no se aplique para el 2020, en esa misma tesitura se han pronunciado 22 de 26 partidos políticos, mientras que la Junta Central Electoral (JCE) ha alertado sobre las dificultades que enfrentaría para aplicar el voto preferencial para los regidores en las elecciones del 2020.



El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Franklin Almeyda, que forma parte de la comisión de ese partido que trabaja en el proyecto de ley de partidos, declaró que no está de acuerdo con el voto preferencial por las distorsiones que genera. Dijo que eso obedece a las deficiencias y “haraganería” de los partidos políticos.



El voto preferencial está establecido en la ley 157-13 y ordena que por primera vez los regidores deben elegirse mediante ese sistema de votación en las elecciones municipales de febrero del 2020.



Los académicos hicieron sus pronunciamientos luego de una visita a los miembros del pleno de la Junta Central Electoral, donde hicieron sus planteamientos sobre la ley de partidos y agrupaciones políticas y la reforma a la ley electoral.