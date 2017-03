José José dice que no pide dinero para su tratamiento, sólo oraciones

El cantante mexicano José José, quien está padeciendo de cáncer de páncreas, pidió a su público que no se deje llevar por las personas que empiezan a pedir dinero supuestamente para ayuda del tratamiento para su enfermedad.

La advertencia fue hecha por “El príncipe de la canción” mediante un video que colgó en Instagram en la que el artista luce muy desmejorado y hasta con dificultad para hablar.

“Quiero pedirles un favor muy grande, no se dejen sorprender de la gente que empieza a pedir dinero disque para mí, yo no estoy pidiendo más que su cariño y sus oraciones. Toda esa gente que empieza a pedir dinero para ellos, no se dejen sorprender porque a mí mi familia, mis amigos y Sonny, mi compañía de disco, me tienen completamente cobijado y cubierto de mis necesidades”, expresó el intérprete de “me basta”.

En el mismo video agradeció a todo su público por preocuparse por su salud y por las llamadas que le han hecho para saber se él.

“A toda mi gran familia que tanto se ha preocupado por mí, gracias de todo corazón, ustedes mi público son mi sostén. Gracias por sus llamadas, por sus oraciones porque están siempre pendientes de mí”, indicó.

Hace cuatro días que José Rómulo Sosa Ortiz, nombre de pila del cantante mexicano, confirmó que inició una dura lucha contra el cáncer de páncreas y que ya está recibiendo el tratamiento de quimioterapias.