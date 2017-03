Lamentan que Medina no preste interés a reclamos

El padre Santiago Bautista Guerrero afirmó ayer que le preocupa que el presidente Danilo Medina se haga ciego, sordo y mudo ante los numerosos reclamos que hace la población. El sacerdote franciscano capuchino explicó que ha visto que al presidente Medina lo están asesorando mal y lo llevan por un camino que no va en sintonía con su segunda investidura presidencial, que debe ser la de presidente de todos los dominicanos para poner en práctica el bien común a favor de la nación.



Además, el padre Bautista lamentó que el mandatario no prestara atención a los reclamos de las mujeres dominicanas de que retire las observaciones que le hizo al Código Penal para introducir el aborto, y que ignorara el pasado 25 de marzo, el Día Mundial del Niño por Nacer.



Felicita a mujeres católicas



Sin embargo, Fray Bautista elogió que las mujeres abogadas de la Iglesia hayan asumido esta lucha porque son mujeres que defienden la vida, por lo que tienen derecho a hacer ese reclamo, amparadas en los valores éticos y en la Constitución de la República.



El sacerdote exhortó a estas mujeres que sigan alzando su voz haciendo saber públicamente al país, que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural, como lo establece el artículo 37 de la Constitución de la República, y que la mujer es dueña de su cuerpo, pero no puede violar el derecho a la vida de la criatura que alberga en su seno.

El religioso franciscano expresó que como mujeres tienen derecho a defender la vida y a señalar que el aborto es un crimen como otro cualquiera o peor aún.