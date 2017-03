Lesión del dominicano Juan Lagares no sería de gravedad

PORT ST. LUCIE – Los Mets de Nueva York parecen haber evitado lo peor en el caso de Juan Lagares, después que el jardinero dominicano tuvo que someterse a un examen por resonancia magnética tras sufrir un tirón en el músculo oblicuo izquierdo.

Su compañero en los jardines, Yoenis Céspedes, dijo a ESPN Digital que Lagares le había informado que el examen por resonancia magnética al que se sometió la noche del lunes no mostró ninguna lesión de envergadura.

“Leyeron el MRI hoy y [Lagares] me acaba de decir que no tiene nada”, dijo el cubano la mañana del martes previo al partido de primavera contra los Cardenales de San Luis en First Data Field en Port St. Lucie. “Solamente fue una contracción y él espera, y yo también, porque yo he pasado por eso en años anteriores, que si se da el tratamiento como debe ser en una semana ya está bien”.

Lagares se mostró positivo de que no sería necesario arrancar la campaña regular en la lista de inhabilitados.

“Hace tres días que me siento mejor. Ya me siento casi bien”, dijo el dominicano a ESPN Digital la mañana del martes. “Me siento casi cien por ciento ya gracias a Dios”.

“Tenemos que ser inteligentes porque estamos en entrenamiento”, agregó Lagares sobre la precaución que está teniendo con la lesión. “Uno está aquí para mejorar. No es la temporada [regular], en pocas palabras. Espero hacer lo que tenga que hacer para sentirme bien y si comienzo en la lista de lesionados, espero que no sea por mucho tiempo, porque me siento súper bien”.

Lagares sintió las molestias en el oblicuo izquierdo durante el partido del sábado pasado contra los Bravos de Atlanta, por lo cual tuvo que abandonar el terreno de juego después de dos turnos al bate.

La proyección era que Lagares iniciaría la campaña 2016 como el jardinero derecho alterno del equipo neoyorquino. Los Mets aún no han confirmado los resultados del examen por resonancia magnética, por lo cual la lesión aún podría afectar su disponibilidad para el Día Inaugural el próximo lunes, 3 de abril.