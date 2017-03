Rector dice avanza el saneamiento de la UASD

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón Fernández, aseguró que el proceso de saneamiento de esta alta casa de estudios ha avanzado. La Comisión de Saneamiento o Reordenación Institucional de la UASD dio a conocer ayer los detalles del proceso de los trabajos a su cargo, presentando diez propuestas que llevará al Consejo Universitario para su aprobación, incluyendo “la revisión de la estructura organizativa de la UASD con el fin de establecer la pertenencia de las unidades no contempladas en la estructura vigente”.



La comisión, encabezada por Grullón, también “procurará la realización de una auditoría de la asignación docente, la eliminación del pago de incentivos, y sobredosis, en los casos en que por las labores desempeñadas por los servidores universitarios no se requiera, y el restablecimiento de las medidas de control de asistencia a las labores docentes”.



Otras propuestas incluyen “la eliminación de la modalidad de pago único por docencia impartida y la apertura inmediata del proceso de evaluación y reclutamiento de docentes residentes en las sedes de los recintos, centros y subcentros universitarios y sus comunidades aledañas, con la finalidad de estimular el desarrollo de sus recursos humanos y de reducir los altos costos operacionales que implica el envío de personal docente desde la Sede Central a la Universidad”.



El rector de la UASD dio a conocer que “se examinarán la base legal y funciones de las comisiones de trabajos vigentes, tomando en cuenta su nivel de desempeño, y se realizará un análisis de las distorsiones de sueldos existentes, para su corrección en cuanto haya disponibilidad de recursos financieros”.



En el encuentro de la comisión participaron junto al rector, cuatro vicerrectores, los decanos de Ciencias Jurídicas y Políticas y de Ciencias Económicas y Sociales, así como los representantes de la Asociación de Empleados Universitarios (Asodemu) y dos de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios.



Entre tanto, a través de una carta, el vicerrector de extensión Rafael Nino Félix anunció su renuncia de la Comisión de Saneamiento, alegando que no se le informó sobre la rueda de prensa de ayer realizada en la UASD.