RD será sede de la Copa Cadete Junior Internacional de judo

Después de registrar importantes logros en estos primeros tres meses del año, la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) está inmersa en la preparación de la Copa Cadete Junior Internacional, justa a celebrarse el primero de abril del presente año en el país. Así lo informó el presidente de Fedojudo, Gilberto García, quien adelantó que para el certamen se espera la presencia de diez países.



“Este es un torneo donde contaremos con la presencia de cerca de 120 jóvenes dominicanos con posibilidad de una buena experiencia internacional. Al final no todos tienen la posibilidad, pero también nos servirá para valorar cualquiera de esos muchachos para que en un futuro puedan integrar nuestras selecciones”, manifestó.



Para la cuarta versión de la Copa Cadete Junior Internacional estarán participando judocas de la República Checa, Hungría, Croacia, España, México, Puerto Rico, San Martín, Aruba, Haití y República Dominicana.



Adelantó, asimismo, que para el mes de abril estarán compitiendo en la Copa Panamericana Senior (certamen oficial de América) a celebrarse en Panamá.



“Para este campeonato estamos preparando un equipo joven, en el que estarán incluidos dos veteranos entre ellos Wander Mateo. Allí estaremos compitiendo con nuestras selecciones masculinas y femeninas, quienes competirán en individual y por equipo”, dijo.



Durante los primeros tres meses del año, la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) ha cumplido al pie de la letra con el programa trazado correspondiente al ciclo olímpico. Gilberto García, presidente de Fedojudo, expresó que muestra de esos resultados es el registro de medallas logradas en certámenes internacionales, así como la celebración de importantes cursos de capacitación para sus dirigentes a nivel nacional.



“En estos tres meses hemos llenado las expectativas”, dijo García. “Nuestra federación ha logrado los objetivos que nos pautamos a finales del año pasado. No hemos parado nuestras actividades. También sabemos del compromiso que tienen nuestros jóvenes. No podemos perder el tiempo en ellos por su juventud”, agregó. En el ámbito de competencias, García citó a Wander Mateo, quien ganó medalla de oro en el Open Panamericano de Judo, celebrado en Argentina.

Trabajan para estar en los Juegos Olímpicos

García indicó que su principal objetivo en este ciclo olímpico es poder tener presencia de judocas nuevamente para los Juegos Olímpicos, a celebrarse en 2020 en Tokio. “Nuestra institución ha cumplido con lo programado y eso es una muestra del esfuerzo que hemos venido realizando con miras a nuestro gran objetivo, que es tener presencia en las proximas olímpiadas”, indicó García. Mateo fue el único atleta de esa disciplina que estuvo en Río en 2016.