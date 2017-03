Willy Pumarol es embajador de golf Casa de Campo

28/03/2017 12:00 AM - El Caribe

Casa de Campo anunció la firma de un acuerdo designando al jugador dominicano Willy Pumarol como su embajador de golf, respaldando su carrera durante la temporada 2017-2018. Con esta nueva estrategia de marketing, Casa de Campo continuará promoviéndose como un destino de golf por excelencia a nivel mundial.



Pumarol ha trascendido como golfista cumpliendo un ciclo de competencias profesionales y se prepara para una intensa agenda en donde representará al resort en 30 torneos internacionales tales como: el PGA Tour Canadá, PGA Tour Latinoamericano, PGA Tour Europa Q-School, Web.com Tour Q-School and Monday Qualifers, entre otras participaciones.



En cada evento Pumarol llevará el logo de Casa de Campo Resort como parte de su indumentaria, así como el del emblemático campo de golf Teeth of the Dog, obra maestra del diseñador Pete Dye.



“Es un orgullo para nosotros ser parte de la carrera profesional en ascenso de este joven talento que sólo promete logros positivos para nuestro país, siendo la mejor representación que podemos tener para seguir ofreciendo al mundo el gran tesoro de golf que es República Dominicana. ” expresó Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort.



Pumarol logró convertirse en el primer dominicano en ganar la tarjeta en el PGA Tour Latinoamericano, al quedar en el puesto 28 de la Orden de Mérito del Tour de las Américas, con sólo 5 torneos jugados luego de su graduación en Barry University. Su golf llevó la RD al Ranking Mundial de Golf, gracias al subcampeonato en el Abierto de Argentina.