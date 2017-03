Beverly no cree en el descanso de estelares en NBA

El guardia de los Houston Rockets, Patrick Beverley, criticó la tendencia de la NBA de descansar a los jugadores por cuestiones preventivas, calificándolo de una desgracia para la liga. “Creo que es una vergüenza para esta liga. Creo que los fanáticos merecen algo mejor”, dijo el jugador después de la victoria sobre Oklahoma City Thunder del domingo. “Me importaría menos que los entrenadores pidan a los jugadores que descansen o no, depende de ti jugar o no, y si no lo haces, estás faltando el respeto al juego. Y no creo en la falta de respeto al juego. Durante mucho tiempo traté de llegar aquí (NBA), así que descansando me siento como si me faltan el respeto, le faltas al respeto al nombre de enfrente a la camiseta”.



Los Rockets no han seguido la tendencia de descansar a sus estelares. El candidato del MVP James Harden y el veterano delantero Trevor Ariza, que se clasifican entre los 10 mejores de la NBA en minutos jugados, no se han perdido un partido esta temporada.