Fadul dice que 30% de aumento de salario mínimo es insuficiente

El ministro de Trabajo, José Ramón Fadul (Monchy) manifestó ayer que espera que el Comité Nacional de Salarios llegue hoy a un acuerdo en la reunión tripartita que sostiene para la revisión del salario mínimo privado no sectorizado. En el pasado encuentro, no se llegó a ningún tipo de acuerdo entre las partes, por lo que fue pospuesto a solicitud del sector empleador porque exigían un 30% de aumento salarial en la parte no sectorizada para las pequeñas y medianas empresas.



En cuanto a esto, Fadul dijo que ese por ciento es insuficiente, por lo que expresó que confía en que los participantes hagan conciencia de que los trabajadores no pueden continuar con las mismas condiciones salariales, ya que existen muchas demandas insatisfechas desde hace décadas. “Si se produce el aumento, como yo espero mañana (hoy), eso va a redundar en beneficio de dinamizar la economía, va a dinamizarse, porque son demandas insatisfechas que tiene la familia dominicana y los trabajadores dominicanos y eso va a tratar de satisfacerlas”, aseguró el funcionario.



Sin embargo, señaló que aun produciéndose ese aumento, las necesidades básicas de los dominicanos no serían compensadas, porque de acuerdo a datos del Banco Central, la canasta familiar, ronda en los 29 mil pesos y los salarios no llegarían a ese nivel.



“Entonces, el salario en el sector no sectorizado de las grandes empresas, el mayor es 12 mil 800 pesos; dos miembros que trabajen en una de las grandes empresas no llega incluso a la canasta familiar”, apuntó.