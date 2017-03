Lista de ganadores de premios Soberano

29/03/2017 08:47 AM - Redacción

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) entregó anoche el galardón que premia a lo mejor del arte del país en su edición 33 correspondiente al 2017, ceremonia en la que el merenguero Cuco Valoy recibió el máximo galardón: El Gran Soberano. A continuación la lista de todos los ganadores del premio.

Renglón clásico

Cantante lírico

Paola González



Bailarín (a) clásico

Marcos Rodríguez (Edanco)



Coreógrafo

Pablo Pérez (Gala Mundial de la Danza)



Obra de teatro

“Ana Frank: El Diario”, Antonio Melenciano



Producción escénica

“La princesa de las Czardas”

Dirección teatral

Claudio Rivera: “La vida es sueño”



Actor de teatro

Miguel Lendor “Ana Frank: El Diario”



Actriz de teatro

Carlota Carretero “El último instante”



Artista destacado en el extranjero

Aisha Syed

Cine

Película del año

“A orillas del mar”



Actor de cine

Jalsen Santana, “Cuentas por cobrar”



Actriz de cine

Adalgisa Pantaleón, “La familia Reyna”



Director de cine

Bladimir Abud, “A orillas del mar”



Videoclip del año

“Pa’ nosotros dos”, Gabriel (Director Iván Herrera)

Popular

Orquesta del año

Héctor Acosta “El Torito”



Conjunto Típico

Banda Real



Arreglista del año

Víctor Wail



Compositor del año

Daniel Santacruz



Bachata del año

“Amorcito enfermito”, Héctor Acosta, “El Torito” (Autor: Romeo Santos)



Artista destacado en el extranjero

Juan Luis Guerra



Merengue del año

“Pa’ nosotros dos”, Gabriel. (Autor: Gabriel)



Revelación del año

Jayson Guzmán



Salsero del año

Chiquito Team Band



Bachatero del año

Frank Reyes



Solista del año

Manny Cruz



Álbum del año

“Merengue y Sentimiento”, Héctor Acosta, “El Torito”



Artista y/o agrupación urbana

Shadow Blow



Música Religiosa Contemporánea

Chistopher Henry



Espectáculo de humor

“Pa’ morir de risa”, Juan Carlos Pichardo y Carlos Sánchez. (Productor: Ramsés Peralta)



Concierto del año

“Llenarte de besos” Frank Ceara, (Productor: Christian Victoria)



Espectáculo del año

“The New York Band en vivo” (productora Edilenia Tactuk)



Colaboración del año

Gabriel y Mark B, “Playa y arena”

Comunicación

Programa diario de entretenimiento

Chévere Nights



Programa infantil

El Show de Huguito



Programa de humor

El Show de Miguel & Raymond



Locutor del año

Miguel de Jesús



Animador de TV

Frederick Martínez, “El Pachá”



Programa de temporada

“Trayectoria”, Color Visión



Presentador (a) de TV

Pamela Sued



Programa semanal de entretenimiento

Que Chévere es saber



Comediante del año

Juan Carlos Pichardo Jr.



Programa de investigación

Nuria



Revista semanal de variedades

Con Jatnna



Programa regional de entretenimiento

Ustedes y Nosotros



Comunicador en el extranjero

Francisca Lachapel (Univisión)

Premios especiales

Van 43 años, y cada mañana cuando me levanto me doy cuenta de la dicha que he tenido de estar en contacto con ustedes, los artistas”.

Freddy Ginebra

Soberano Especial

Qué privilegio y orgullo es estar en una tierra que me vio crecer y que después de tantos años, seguimos viniendo y nos sentimos como en casa”.

Wisin

Soberano Internacional

A todo mi público del mundo y a quienes siempre apoyan la bachata”, dijo al dedicar el galardón especial que le entregó Acroarte.

Leonardo Paniagua

Soberano al Mérito

Exaltación

La profesora Josefina Miniño, ícono del folklore dominicano, y su esposo el maestro Papa Molina, músico y director de orquesta de destacada trayectoria, fueron reconocidos con el Soberano al Mérito.