Una gala con discursos de esperanza y muchas figuras

La gala número 33 de los premios Soberano estuvo enfocada desde el principio en los sueños y la juventud, pero no podían faltar los discursos de esperanza y aliento de los que ya tienen una marcada trayectoria en los medios, como son Milagros Germán y Jatnna Tavárez frente a la preocupante situación que vive el país. “Los artistas somos los entes llamados a transformar nuestras realidades y a convertirlas en mejores para las generaciones que nos han de preceder. Quiero hacer un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros, es el momento de asumir nuestra responsabilidad como país... Estamos en un momento delicado, difícil y juntos podemos lograr que nuestro país camine por senderos más dignos y de mayor honestidad. Esto no es un llamado a ningún color, aunque en nosotros prevalece el verde de la esperanza”, exhortó La Diva al recibir la estatuilla a Programa Diario de Entretenimiento. Aunque no lo mencionó, la comunicadora hizo alusión al movimiento “fin de la impunidad” en República Dominicana.



Asimismo, Jatnna, quien se alzó con el galardón Revista Semanal de Variedades, el cual recibió de manos de Luz García, con quien competía, invitó a hacer televisión fundamentada en valores, íntegra, honesta y con gran sentido social.



La ceremonia de los premios Soberano estuvo marcada por caras nuevas y la asistencia de muchas que tenían varios años sin asistir. Por ejemplo, el cantante Gabriel quien se estrenó con tres premios, Video, Colaboración y Merengue del año, siendo uno de los máximos galardonados, al igual que Héctor Acosta, quien no estuvo presente, pero que se alzó con Álbum, Orquesta y Bachata del 2016.



Otros primerizos fueron el programa semanal de entretenimiento “Que chévere es saber”, la presentadora Pamela Sued, el cantautor Manny Cruz, Juan Carlos Pichardo Jr., The New York Band y Francisca Lachapel. “No permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo. A mí me llamaban loca y está loca sigue aprendiendo y creciendo”, manifestó Lachapel al recibir el premio como “Comunicadora destacada en el extranjero”, en compañía de su madre.



Además de “El Torito”, otros ganadores ausentes en la ceremonia fueron Nuria Piera, Jalsen Santana, Raymond Pozo y Frank Reyes.



La dupla compuesta por Pamela Sued y Francisco Vásquez tuvo sus altas y bajas. Una pamela eufórica y un Francisco “tibio” con un guion que se tambaleó en más de una ocasión.



No se le puede restar mérito a la majestuosidad de la escenografía. En los musicales, ocho en total, nueva vez la productora por segundo año consecutivo, Edilenia Tactuk, no aprovechó al máximo a los artistas que llevó a cantar. La apertura de Juan Luis Guerra y Johnny Ventura, dos grandes de la música dominicana, interpretaron “De Moca a París” con una escenografía interesante, pero no logró el impacto que un tema más conocido hubiese conseguido. Lo mismo pasó con Milly Quezada, aunque logró conectar más con su canción “Que lluevan corazones”.



El Nene La Amenaza, Mark B, Musicólogo y El Mayor fueron los encargados de representar el género de moda en el país, pero aunque el popurrí incluyó los dos temas más exitosos de cada uno de los exponentes, la fusión urbano-tropical tomó fuerza con la actuación de los dos últimos intérpretes. Mejor estuvo el homenaje al maestro Cuco Valoy al ritmo de “Juliana”. Vicente García estuvo sin desperdicio, la adrenalina subió al máximo con Wisin, y el junte de Coco Band cerró por todo lo alto, con la química de Pochy Familia, Kinito Méndez, Henry García, Bobby Rafael, José Veras y Raffy Díaz.

Ya era hora

“Ojalá que cuando el pueblo se una y pida algo que sea bueno, no dejen pasar tanto tiempo”, Irving Alberti.