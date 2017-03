ADP apelará ante el TC sentencia contra seccional Barahona

El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) recurrirá ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que condenó a la seccional de Barahona al pago de 50 mil pesos por cada día de paro de docencia en esa localidad. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, anunció ayer que constituirán una barra de defensa para asumir el proceso judicial y defender los derechos sindicales del magisterio.



Asimismo, anunció que desarrollarán novedosas acciones de lucha en las 155 seccionales del país, bajo el lema “Barahona somos todos”, que incluirá vestirse de azul cada lunes y viernes, y de negro todos los miércoles, en rechazo a la sentencia que criminaliza el derecho a la protesta pacífica y la libertad sindical.



Dijo que comunicarán la decisión a la Internacional de Educación, que agrupa más de 300 millones de educadores, y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a fin de recabar su solidaridad y reclamar el respeto a las normas jurídicas establecidas en los convenios internacionales de los cuales el Estado es signatario.



Eduardo Hidalgo también convocó para el próximo miércoles a una cumbre de organizaciones gremiales, sindicales y sociales a fin de analizar las implicaciones que la sentencia tiene para el Estado de derecho y el ejercicio de la libertad sindical.



Denuncia contubernio entre juez y abogados interpusieron demanda



Miguel Ángel Féliz, presidente municipal de la ADP en Barahona, responsabilizó de la acción a dos abogados aspirantes a maestros, que anteriormente habían sometido un recurso de amparo contra el propio Ministerio de Educación para solicitar su inclusión en el pasado concurso docente. “Pero esos mismos dos, son amigos personales del juez Máximo Féliz Matos, tienen un programa en el (canal) 10, donde el juez tiene una sección con ellos ahí, es decir, que hubo un maridaje donde no nos permitieron hablar”, se quejó el dirigente, al destacar que se les denegó el derecho a nombrar abogados para defenderse.



Resaltó que, incluso, tienen en su poder un documento notarial, firmado y certificado por todos los representantes de las distintas asociaciones de padres que se aliaron a los maestros para emprender una lucha comunitaria para exigir la mejores condiciones de los planteles escolares y de los alimentos que se sirven a los estudiantes.

Los profesores ya retornaron a las aulas

“Nos condenaron sin poder oírnos y esa es una violación a la ley, a la Constitución. Estamos trabajando y hemos dicho que vamos a terminar el año escolar por los estudiantes, no por una sentencia mal fundada, prefabricada, donde no dejaron a nadie hablar ni defenderse”, dijo Féliz tras relatar todas las precariedades a nivel de infraestructura. “Nosotros los barahoneros entendemos que tenemos el derecho, porque la parte Sur siempre ha sido abandonada, es la tierra que menos cuesta, y por lo tanto, estamos reclamando el derecho de los mismos niños porque no puede ser que tres mil niños en un centro estén comiendo en el suelo y que se estén pasando un plato para darle comida al otro y peleándose porque no hay platos, porque no hay cucharas”, dijo.