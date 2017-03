Escuelas recortan horario por falta de almuerzo

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, puso en duda que los retrasos de hasta cinco meses en el pago a los suplidores del desayuno y el almuerzo escolar sean de orden burocrático, como alega el director del Instituto de Bienestar Estudiantil, René Jáquez.

“Yo creo que en el fondo, ese no es el asunto. Don René sabe que ese no es el asunto”, dijo Hidalgo, tras hacer un llamado al ministro de Educación a poner fin a la situación que está provocando el recorte de las horas de clase en varias escuelas de jornada extendida del país.

“Esa es una situación que pudiera confundir a la opinión pública y pegársele a la ADP, sin embargo, es por falta de pago”.



Dijo que en las escuelas donde se produce esta situación, los alumnos son despachados a sus casas entre las 12:00 y 1:00 de la tarde, lo cual demuestra que son las autoridades las que violentan los derechos de los estudiantes.



Según un comunicado que circula en las redes sociales, en la Escuela Inicial y Primaria Juan Isidro Pérez del municipio Esperanza, se informa a los padres de ese centro que los alumnos serán despachados a las 12:00 del mediodía desde el día 20 debido a que el Inabie anunció la suspensión de la alimentación. La misma situación ocurre en el colegio semiprivado La hora de Dios, ubicado en el sector de Buenos Aires de Herrera, en Montecristi y otras localidades del país.



El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), René Jáquez, ha dicho que los atrasos en el pago a los suplidores de la alimentación escolar no son por falta de fondos, sino porque hay proveedores del Estado sin las documentaciones al día.



El funcionario aseguró que hay muchos suplidores que no han registrado su número de cuenta en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.