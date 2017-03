MB extiende su invicto a 4-0 frente a El Millón

30/03/2017 12:00 AM - El Caribe

Gerardo Suero encestó 19 puntos de sus 21 en la primera mitad, el importado Brayan Asbrury tuvo un doble-doble y Muaricio Báez superó ayer a El Millón 96-64 para extender su invicto a cuatro partidos en el Torneo Superior del Distrito. Otros tres jugadores del Mauricio concluyó con cifras dobles en anotación, incluido a Yohansy Minaya, quien acabó con 15 unidades. “He estado más concentrado que el año pasado. Gracias a Dios que he aprovechado los momentos que el dirigente (Melvyn Lopez) me ha dado. No somos invencibles”, dijo Minaya tras el encuentro.



Suero redondeó su noche con cinco rebotes en 28 minutos. Asbury anotó 16 unidades y capturó 10 rebotes para completar su segundo doble doble del evento que está dedicado a Humberto Rodríguez, inmortal del deporte dominicano.



Diego Moquete cooperó con 13 tantos y cuatro capturas, y su hermano tuvo 10 puntos y seis asistencias.



Manuel Guzmán lideró las anotaciones de El Millón con 21 tantos. La escuadra que dirige Abraham Disla puso su registro en 2-2 para caer a la segunda posición del Grupo B que domina San Carlos con 2-1.



El represantivo de Villa Juana lidera el Grupo A con 4-0 a dos partidos de Los Prados, que registra récord de 2-1.



El torneo distrital continúa este jueves con un partido correspondiente a intergrupos entre Los Prados (2-1) y San Carlos (2-1). El choque está pautado para iniciar a las 8:00 de la noche en el Palacio del Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.