Familia, suspendido en MLB por 15 encuentros

30/03/2017 12:00 AM - AP

El pitcher de los Mets, Jeurys Familia, aceptó una suspensión de 15 partidos por violar el reglamento de violencia doméstica del béisbol de Grandes Ligas. Grandes Ligas anunció la suspensión ayer, y dijo que el relevista dominicano no la apelará. La sanción tiene que ver con el arresto de Familia el 31 de octubre pasado por un caso de agresión contra su pareja. La fiscalía después retiró los cargos.



Familia, líder de la Liga Nacional con 51 rescates la temporada pasada, podrá continuar participando en los campos de entrenamiento y en partidos de pretemporada hasta que comience la campaña regular la próxima semana.



No tan severo



El castigo contra Familia es el cuarto, y el menos severo, de los que han sido impartidos hasta ahora bajo el reglamento aprobado en agosto de 2015. El relevista cubano Aroldis Chapman (Yanquis) fue suspendido por 29 partidos, el torpedero dominicano José Reyes (Mets) por 51 y el jardinero cubano Héctor Olivera (Bravos) por 82.



Familia perderá aproximadamente el 8% de su salario de 7.425.000 dólares para la temporada de 2017.



“La evidencia evaluada por mi oficina no apunta a que el señor Familia haya agredido físicamente a su esposa, o la haya amenazado a ella u otros”, dijo en un comunicado el comisionado del béisbol, Rob Manfred. “Sin embargo, llegué a la conclusión de que la conducta general del señor Familia esa noche fue inapropiada, violó el reglamento y amerita una sanción”.