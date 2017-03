Hallan cadáver de abogado con un tiro en la cabeza en Nagua

San Francisco de Macorís. - El cadáver de un reconocido abogado de la población de Nagua fue hallado esta mañana en una playa de la población de Nagua, hecho que ha llenado de consternación a los residentes en esa población donde gozaba de un gran aprecio.

Se trata Jesús Manuel Hernández Ozoria mejor conocido en la comunidad como Papachu, y quien presenta una herida de bala en la cabeza según confirmaron las autoridades policiales en la indicada población del Noreste.

El cuerpo sin del especialista del derecho fue encontrado pasada la 11:00 de la mañana de este jueves en los alrededores de la Playa Gringos, desconociéndose hasta el momento si fue ultimado por alguna persona o si se trató de un suicidio.Hernández Ozoria era el presidente de la firma da abogados Hernández y Asociados, ubicada en la calle Gregorio Luperón frente a la Iglesia Nuestra Señora de la Altagracia.

Según informes obtenidos de fuentes confiables, el jurista había salido a caminar esta mañana en la zona donde fue encontrado su cadáver por lo que se desconoce si se trató de un hecho delictivo o si fue él que determinó quitarse la vida.

En las próximas horas el cuerpo de Hernández Ozoria será trasladado a la ciudad de San Francisco de Macorís, para realizarles los estudios de autopsia correspondientes.

Ayer, el joven abogado había visitado la tumba de su madre en el cementerio municipal, a donde había manifestado la falta que ésta le hacía, ya que lleva 7 años de haber fallecido.

En su página de Facebook el abogado había colgado el siguiente comentario dedicado a su madre:

[Mami: Sietes (7) años han pasado y parece que fuera ayer cuando he tenido que afrontar esa terrible angustia que nos dejaste al perderte madre, de seguro estarás muy bien y me alegra bastante porque eso me invita a luchar por seguir adelante, imaginando que desde arriba observas todos mis pasos y deseo que estés orgullosa de mí o que al menos me comprendas, echo de menos tus palabras de motivación, de invitación a seguir adelante sin desmayar, el reproche te acompañó para dirigir nuestros caminos cuando niños pero ya de adultos dabas consejos siempre con amor y eso lo añoro hoy más que nunca. ‘’ expreso textualmente el jurista en su cuenta de Facebook.

La Policía informó que se encuentran realizando las investigaciones de lugar para determinar las causas reales de la muerte.