Hombres que acertaron en la alfombra de los Soberano 2017

Ellos también lucieron sus mejores galas en la alfombra roja de los Soberano. Los hombres invitados a la gran fiesta también pasan por los mismos filtros que las mujeres para aparecer perfectos frente a los focos de la prensa y los críticos de moda. La gala de los premios Soberano nos ha dejado momentos estelares no solo del mundo artístico, sino también del mundo de la moda. Si bien una de las tendencias estrella masculina fue el color azul en diferente variantes, el típico traje negro salvó a muchos.



El azul se convirtió en la mejor alternativa para el artista urbano Don Miguelo, para el comunicador Joel López, el cantante Manny Cruz, y para el comunicador Juan Carlos Arvelo, entre otros, que si bien no deslumbraron en su paso por la alfombra, sí acertaron con su elección.



Otros, como Jochy Santos, el Musicólogo y Krisspy fueron un poco más arriesgados al elegir el rojo, el verde y el morado brillante, quizás para salirse de lo considerado “tradicional”. Una pasarela aceptable, que no marcó la diferencia y que tampoco pasará a la historia de la moda masculina, pues se podría catalogar como “más de lo mismo”, ya que los caballeros no se salieron de su “zona de confort”, apostando a lo seguro.

Dato

El color azul y la pajarita (corbatín) se convirtieron protagonistas de la noche en los atuendos de los caballeros.