El honor del primer premio...

Algunos tuvieron que esperar 30 años, otros no tanto, para disfrutar el triunfo por primera vez en los premios Soberano que entrega la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) con el respaldo de la Cervecería Nacional Dominicana (CND). Mientras se debate quiénes merecían o no las estatuillas, lo cierto es que muchas figuras están disfrutando sus galardones, especialmente aquellos que se estrenaron en la ceremonia de entrega. El éxito de la perseverancia es el ejemplo de la The New York Band. Treinta años después de su debut, con una larga pausa de por medio, la orquesta -que integran Cherito, Iris, Franklin, Miosotis y Tony- ha conquistado su primer Soberano en competición.



En cambio, a “Qué chévere es saber” le tomó cinco años recibir su primer premio como Programa Semanal de Variedades, destronando a Divertido con Jochy, Más Roberto, Pégate y Gana con El Pachá y Sábado Extraordinario y demostrando que “la gente disfruta de la educación divertida”, según dijo Raeldo López al recibir la estatuilla junto al equipo.



El cantautor Manny Cruz tuvo que acompañar a otros artistas un período, separarse de una agrupación y hacer ‘tienda aparte’ para coronarse como ganador en la categoría “Solista del año”, donde competía con Pavel Núñez y Wason Brazobán. “Gracias a Dios, que nunca me dejó desistir de seguir insistiendo”, dijo.



Previo a la gala de entrega, el cantante comentó a elCaribe que estaba listo para la ceremonia, pero que no tenía expectativas ya que “la competencia estaba fuerte”. Tremenda sorpresa se llevó cuando fue su nombre el mencionado en la casilla donde también estaban Diomary La Mala y Covi Quintana.



“Todavía estoy en shock. He trabajado y me he esforzado bastante estos últimos años (…) este premio es ejemplo de que eso que he venido realizando se ha notado”, agregó.



Entre sorpresas y discursos de motivación al esfuerzo y la perseverancia, más de un talento joven se alzó ante otros de largas y reconocidas trayectorias.



Uno que, aparentemente, sí se lo esperaba, y al que ya le tocaba, es el humorista Juan Carlos Pichardo Jr. “Yo pensaba hacer algo (al recibir la estatuilla) pero estoy muy nervioso”, dijo. El comediante recibió el premio a Humorista del Año, por encima de Cheddy García, Fausto Mata, Raymond Pozo y Carlos Sánchez, con quien ganó también Espectáculo del Año (“Pa’ morir de risa”, producido por Ramsés Peralta).



“Este premio lo ha sido todo, porque tuve la dicha de poder ganar con mi padre aquí en el país. Ver los resultados del trabajo realizado siempre se siente bien”, dijo Pichardo a este medio.



Otra que cosechó los frutos de un 2016 exitoso fue Pamela Sued. La presentadora hizo realidad dos sueños: conducir los Premios Soberano y ganar, finalmente, como Comunicadora del Año donde competía con Mariasela Álvarez, Milagros Germán, Jatnna Tavárez y Luis Manuel Aguiló.



“Si, los sueños se hacen realidad pero el sabor del éxito es mejor cuando las cosas se hacen digna, honrada y responsablemente; toma más tiempo pero el sabor es completamente diferente”, manifestó la presentadora de televisión.



Francisca Lachapel también soñó con subir al escenario a recibir un Soberano. En su discurso de agradecimiento, la comunicadora destacada en el extranjero exhortó a los soñadores a no permitir que nadie le quite sus esperanzas y que no se detengan ante ningún tipo de estereotipos.



La gran sorpresa de la noche fue el ganador por primera vez, y en partida triple, Gabriel. El novel merenguero recibió las estatuillas correspondientes a Colaboración, Video y Merengue del Año, ganándoles a artistas como Miriam Cruz, Fernando Villalona, Peña Suazo, Eddy Herrera, Los Hermanos Rosario, Prince Royce y Jessie Terrero.



“Luchen por esto, porque este es el ritmo nuestro (en referencia al merengue). Luchen, porque sí se puede si haces buena música”, dijo al recibir su tercer premio.



Con él también celebró Mark B, gracias a la colaboración que estrenaron en la gala del 2015, “Playa y arena”. “Las carreras se construyen peldaño a peldaño. Más que feliz de tener mi primer Soberano con una canción que será un himno para siempre en nuestros corazones”, escribió el intérprete urbano en su cuenta de Instagram.



El sabor de la victoria también fue saboreado por el compositor Daniel Santacruz, el locutor Miguel de Jesús, el actor Jalsen Santana y la cantante lírica Paola González.

“Se siente muy especial recibir un primer Soberano después de recibir otros internacionalmente, porque es un premio nuestro, es el más anhelado que uno siempre lleva pegado al corazón”, agregó Santacruz.



Sin duda alguna, el concepto de los sueños en el que se enfocó la ceremonia hizo realidad los anhelos de jóvenes de la industria del arte y el espectáculo local que han fijado su meta en el éxito con valores.