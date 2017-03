Indotel dice su prioridad es preservar el espacio radioeléctrico dominicano

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), José Del Castillo Saviñón, sostuvo este jueves que la primera prioridad del órgano regulador es “preservar el espacio radioeléctrico dominicano”, el uque advirtió “es parte de la preservación de la soberanía del país”.

Señaló que además de la protección del espectro, el Indotel está llamado a “evitar este proceso de transculturación que se ha generado en la frontera que cada día diluye más la línea divisoria entre Haití y la República Dominicana”.

Del Castillo Saviñón hizo sus señalamientos al intervenir ante la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado de la República, la cual planteó al funcionario los problemas de interferencias de emisoras y de empresas de telecomunicaciones haitianas que se registran en la frontera con Haití, así como problemas en la protección de los usuarios, indica una nota de prensa.

Indicó que el presidente de la comisión, el ex presidente del Indotel y actual senador José Rafael Vargas presentó dos piezas de los senadores Adriano Sánchez Roa, de Elías Piña, y Dionis Sánchez, de Pedernales, “con relación a las interferencias de las emisoras de origen haitiano y de las compañías operadoras del servicio de telecomunicación o telefónicas haitianas en la frontera”, así como iniciativas para la defensa de los usuarios en el país.

Acuerdo con Haití

Respecto a las interferencias de emisoras y telefónicas haitianas, Del Castillo Saviñón planteó la necesidad de un acuerdo con el organismo regulador de Haití, CONATEL, a propósito de que en el vecino país también se ha regularizado la situación institucional y política desde la toma de posesión del nuevo gobierno.

“Ya hemos iniciado los contactos para coordinar estas acciones. Se requiere definitivamente una labor de parte del regulador haitiano desde el punto de vista técnico y regulatorio, a los fines de poder corregir este tema que afecta sobre todo a las comunidades fronterizas, y a algunas que incluso no hacen frontera”, expresó el presidente del Indotel, de acuerdo a la nota de prensa.

Puso como ejemplo las provincias Barahona y Bahoruco que forman parte de la cuenca del Lago Enriquillo, las cuales dijo, “también son afectadas por este fenómeno que debe ser combatido”.

Del Castillo Saviñón se refirió, además, al proyecto del senador por Pedernales, Dionis Sánchez, el cual procura regular el servicio llamado rollover y el uso de los saldos pendientes establecidos en los contratos con las prestadoras.

Dijo que ambos temas -los de los senadores Dioni Sánchez y Adriano Sánchez Roa, de Pedernales y Elías Piña, respectivamente-, “están dentro de la agenda regulatoria del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones”.

Exteriorizó que durante la reunión dio a conocer a la comisión senatorial “cuáles son los puntos que esta agenda regulatoria del Indotel tiene pendiente para el año 2017”.

Adelantó que el órgano regulador ya inició este trabajo de actualización de la agenda regulatoria, destacando entre estas, la consulta para la elaboración de un reglamento para la compartición de infraestructura de telecomunicaciones.

Consideró que esta iniciativa tendrá un impacto beneficioso para los usuarios y para las propias empresas, en razón de que, desde que se apruebe tenderá a abaratar los costos del servicio de telecomunicación en la República Dominicana y por ende, tendrán que bajar los costos hacia el consumidor.

“Ya aprobamos y dimos a conocer a la opinión pública, un nuevo reglamento para la solución de controversias entre usuario y prestadora del servicio de telecomunicaciones”, apuntó.

Expuso que también está el tema del “rollover” y dijo que espera que en abril salga una regulación, la cual será sometida a consulta de los dominicanos y luego aprobada. Igualmente se hará con una resolución sobre los saldos pendientes, de manera que “los usuarios puedan utilizarlos en el siguiente período y no los pierdan, lo que es un reclamo de la población”.

Del Castillo Saviñón precisó que la reglamentación de internet es otro reclamo de la población y uno de los temas de la agenda regulatoria que también el Indotel está abordando para este año.

“El compromiso del Instituto y nosotros como presidente de su Consejo Directivo, es el de responder a las necesidades de la ciudadanía, de desarrollar nuestra agenda regulatoria conforme a la Ley 153-98, propiciando un ambiente que permita una libre competencia, que permita que se desarrollen los servicios con multiplicidad de actores y sobre todo que proteja los derechos del ciudadano y del consumidor”, subrayó.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, José Rafael Vargas, manifestó que la invitación al presidente del Indotel, su equipo técnico y a los equipos de empresas telefónicas, tuvo la finalidad de conocer dos iniciativas, una de ellas la hizo el senador Dionis Sánchez, en el sentido de evitar que se pierdan los minutos pagados y no consumidos por los usuarios.

Vargas, ex presidente del Indotel, explicó que la iniciativa del legislador busca lograr que los usuarios puedan usar en el mes siguiente los minutos pagados y no consumidos, lo que según expresó, “quiere decir que las empresas no se queden con el dinero de los usuarios”. La iniciativa de Sánchez está contenida un proyecto de Ley que cursa en el Senado. Precisó que esta pieza legislativa será estudiada por las empresas y el Indotel, indicando que con esta reunión comienza la discusión sobre este tema.

Señaló que el otro problema planteado al Indotel “tiene que ver con las interferencias que vienen desde Haití, sobre todo el cobro de roaming a los usuarios dominicanos, principalmente los que viven en la zona fronteriza del Sur, específicamente de la zona de Hondo Valle, Bánica, Pedro Santana, además de Pedernales y de la línea Noroeste.

“Esas son dos cuestiones que apuntan a serios daños a los servicios de telecomunicaciones, fundamentalmente a los usuarios que residen en la frontera dominicana, es un daño que viene desde Haití”, alertó el senador por la provincia Espaillat. Consideró que se trata de “situaciones anómalas que estamos conociendo en esta Comisión y que se le está tratando de buscar soluciones”.

En tanto, el senador Dioni Sánchez expuso que su proyecto persigue transparentar el servicio de las telefónicas y del internet que reciben los usuarios. Se refirió a quejas que han llegado al Senado sobre los servicios telefónicos. “Nosotros hemos querido llevarlo a un Proyecto de Ley para proteger el usuario y evitar estos posibles abusos que se cometen permanentemente”, dijo.

“Hay que evitar que una persona tenga que pagar por un servicio que no ha recibido”, enfatizó el legislador.

Agregó que también se debe evitar que un usuario que pagó un plan por una cantidad de minutos y porque ese mes no lo consumió lo pierda todo, además de que hay que prevenir que una persona que reciba un mensaje de una telefónica tenga que pagar por ese mensaje.

Por su lado, el senador por Elías Piña, Sánchez Roa dijo reconocer los esfuerzos que ha hecho Indotel para firmar con Haití un convenio en materia de regulación de las telecomunicaciones en la zona fronteriza. “Lo que está ocurriendo afecta más allá de la frontera, en el caso de la provincia de Elías Piña, entra el roaming y muchos de los dominicanos tienen sus teléfonos haitianos”, relató.

Previno acerca de la incidencia de las emisoras haitianas en niños dominicanos, alertando de que estos infantes de comunidades fronterizas bailan una música agresiva que escuchan de las estaciones del vecino país. “Es una situación preocupante porque estamos hablando de la seguridad, transculturación, de desinformación de nuestra gente porque la información que escuchan no es la nuestra”, insistió. El proyecto de Ley del Senador Dionis Sánchez es secundado por los senadores, Euclides Sánchez y Félix Nova.

En la reunión estuvieron presentes, José Rafael Vargas, senador de la Provincia Espaillat; Manuel Paula, representante de la provincia Bahoruco; Adriano Sánchez Roa, representante de Elías Piña; Dionis Sánchez, senador de Pedernales; Juan Orlando Mercedes, senador de Independencia, y Pedro Alegría, Senador de Ocoa.

En representación del Indotel, estuvieron además de Del Castillo Saviñón, la directora ejecutiva, Katrina Naut; el gerente de Regulación del Indotel, Luís Scheker, gerente de la Gerencia Técnica, Oscar Margen, e Israel González, consultor Jurídico del Indotel. En tanto, por las prestadoras, Robinson Peña, director de regulación de Claro, y Desirée Logroño, representante de Altice (Orange-Tricom).