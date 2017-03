Pie, ante un combate que no quiere perder: papá

Las noches de largos sueños en Luisito Pie ya no serán iguales. La principal razón: será papá. Ese es nuevo rol que el medallista olímpico comenzará a vivir a partir en los próximos días. Es una situación que lo emociona y a la misma vez lo desespera por las ansías de tener en sus brazos a su vástago que tendrá como nombre Luis Ángel. “Luisito Pie va a ser padre”, dijo a elCaribe un alegre atleta. “Ya nos estamos preparando para vivir ese momento. Es algo que solo se puede describir en la casa y a la vez viviéndolo. Este es un momento difícil, difícil, difícil de describir el ser padre y poder enseñarle a esa criatura lo que nuestros padres nos dieron como crianza en un momento determinado”, agregó. Pie está consciente del arduo combate que le espera, no en el tatami, sino en su hogar junto a la madre de Luis Ángel.



“Vamos a aguantar nuestros trasnoches, pero será algo hermoso. Es algo que te cambia la vida por completo. Vas a tener que estar pendiente de él en todo momento y más cuando esté fuera del país. Tener un hijo es algo maravilloso y más si lo tienes a temprana edad”, expuso el taekwondista, quien el pasado 4 del presente mes cumplió 23 años.



Manifestó llevará de manera paralela el taekwondo y el rol de padre, motivaciones que le permitirán seguir luchando y a la vez acumular más logros en su productiva carrera en este deporte.



“Esta será una motivación por la cual luchar y continuar sumando más logros a la patria. Esto servirá de ejemplo directamente desde mi casa”, apuntó Pie, quien se alzó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el año pasado al vencer al español Jesús Tortoso Cabrera en las competencias finales de los 58 kilogramos de taekwondo.



Se recupera de una operación



Pie tiene varias semanas fuera de competencias luego de ser sometido a un proceso quirúrgico debido a una varicocele.



“Gracias a Dios que estamos muy recuperados. Estamos a ley de dos semanas para que tengan a Luisito Pie integrándose a la selección para seguir sumando más logros y poner la patria en lo más alto posible como lo hemos venido haciendo”, dijo. Pie formará parte de la selección nacional de taekwondo que viajará a la ciudad de San Luis Potosí, México, donde acudirán a una base de entrenamientos por espacio de un mes en el Centro de Alto Rendimiento “La Loma” con la finalidad de prepararse con miras a su participación en el Campeonato Mundial en Corea a celebrarse del 24 al 30 de junio próximo.



“Este será un año de mucha importancia para la selección porque vamos a participar en el Campeonato Mundial, el principal evento de este deporte porque nos vamos a enfrentar a los mejores competidores del mundo. Tenemos que llegar en óptimas condiciones para poder hacer un buen papel como en años anteriores”, manifestó Luisito.



Mejor preparado



Este año, Luisito llega con una mentalidad diferente referente al ciclo olímpico que recién empieza. Anteriormente no tenía los conocimientos básicos para recorrer el camino debido al poco conocimiento en certámenes internacionales de gran envergadura. “La presión ahora es menor. Ya sé cómo es el camino. Ya sé cómo se corre, antes no sabía. Cuando inicié llegaba ciego, mirando a otros, cómo lo hacían, pero ahora sé cómo se llega y cuáles son los sacrificios que conlleva a la obtención de una medalla olímpica, panamericana o centroamericana”, expresó el atleta nativo de Bayaguana, Monte Plata.