La ADP pide al Minerd retomar el diálogo

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) llamó al ministro de Educación retomar el diálogo y las discusiones en las mesas de trabajo conformadas, al tiempo que garantizó la recuperación de las horas del año escolar que se perdieron con las paralizaciones. En rueda de prensa, el presidente de la ADP dijo que el Comité Ejecutivo Nacional de ese gremio (CEN) mantiene su decisión de someterse a un proceso de evaluación durante el periodo abril- noviembre como está calendarizado.



“En primer lugar, la ADP quiere plantear su vocación de diálogo y pedimos que se retomen las discusiones en las mesas de trabajo que tuvieron a bien formarse, iniciando con la que tiene que ver con la evaluación por desempeño”, dijo Eduardo Hidalgo al encabezar el encuentro con la prensa en la sede de la ADP.



Expresó que el pasado lunes 27 de marzo, los profesores acordaron elaborar un plan con una ruta crítica para recuperar las horas del calendario escolar que se perdieron con las paralizaciones en varias seccionales. Consideró urgente reactivar las mesas de trabajo e hizo un compromiso con el país para garantizar la integridad del año escolar.



Indicó que ayer el 99% de las seccionales estaban laborando, incluyendo la seccional de Barahona, donde se mantenía paralizada la docencia, a pesar de que un juez dictó una sentencia en contra del gremio magisterial, que incluye con un astreinte de 50 mil pesos por cada día que los maestros mantengan paralizadas las clases.



“Solo falta el municipio cabecera de San Juan de la Maguana, el cual se integrará mañana para completar el 100% de los 155 municipios del país”.



Sin embargo, aclaró que la normalización de la docencia no tiene nada que ver con el discurso del ministro de Educación Andrés Navarro, quien advirtió que se aplicarían sanciones contra los maestros que dejen de impartir docencia atentando contra el año escolar.



Hidalgo hizo un llamado a los miembros de la ADP para que se mantengan atentos a las orientaciones del CEN. Indicó que el gremio que dirige tiene como prioridad “el compromiso sagrado de trabajar por la finalización del año escolar”.



Plan maestro



El presidente de la ADP también anunció que la próxima semana le presentarán a la sociedad dominicana la estrategia que utilizarán para recuperar el tiempo perdido.



Señaló que el Consejo Nacional de Educación fue convocado para el próximo 16 de abril, y al mismo la ADP llevará un plan maestro para recuperar las horas perdidas.



Cuando los periodistas le preguntaron que cómo valoraba el discurso del ministro Andrés Navarro emitido el miércoles pasado, Hidalgo se limitó a decir que no lo ha estudiado a fondo porque no lo vio. Explicó que no tiene ningún problema con el ministro, debido a que entiende que el sistema educativo lo que necesita es armonía entre los actores.



Cuando se le preguntó si la ADP se comprometía a no realizar más paralizaciones, dijo que “no tenemos que prometer nada. El 99% de las seccionales está laborando y el lunes ya estará al 100% en todo el país. Estamos dialogando con los maestros y una muestra de eso es que estuvimos el viernes en Barahona”.



Hidalgo anunció que se está elaborando una propuesta para constituir un movimiento pedagógico que trabaje por la calidad de la educación, sin restar importancia a los programas que ejecuta el Minerd.

Acuerdo abarca 23 puntos

Ayer el consejo ejecutivo nacional de la ADP se reunió para analizar el discurso del ministro Andrés Navarro. La ADP y el Minerd firmaron un acuerdo el pasado 15 de marzo, donde se consensuaron 23 puntos, que abarca la evaluación del desempeño, la implementación de la carrera docente, pago de licencia pre y postnatal y enfermedades comunes. Mejoría en la Jornada Escolar Extendida, pago a más de 173 jubilados y pensionados que por decreto fueron aumentados a 15 mil pesos y otras reivindicaciones.

Dice que profesores sustitutos no alcanzan

Más temprano, el presidente de la ADP dijo que los 6,500 profesores que podrían ser nombrados de manera provisional en sustitución de aquellos que paralicen la docencia, no alcanzan para sustituir a los más de 96 mil docentes que conforman el sistema público.



“Somos 96 mil profesores. Él (Andrés Navarro) tiene 6 mil, le faltan 90 mil. No es verdad que vamos a permitir que en aquellos lugares donde se justifique la paralización se bloquee, se desvincule o cancele a un profesor”, dijo el dirigente gremial.