Bacteria que propaga brotes de meningitis es más frecuente

31/03/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

Cada día son más los casos de personas en Latinoamérica que son afectadas por la bacteria del meningococo, que es el principal virus que propaga los brotes de meningitis. La afirmación la hizo el infectólogo pediatra José Brea Del Castillo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, durante un desayuno-conferencia de la Sociedad Dominicana de Pediatría, donde analizó junto a la doctora Liselott Becker proveniente de Chile, el problema de la Enfermedad Meningocócica Invasiva (EMI) y las estrategias de prevención de esta con vacunas.



Brea Del Castillo señaló que el meningococo es una bacteria que todas las personas deberían temerle, pues cuando entra al organismo y empieza a desarrollarse, toma el control de las defensas y luego de que las personas están infectadas pueden durar desde 12 a 24 horas para morir.



Indicó que los más propensos a infectarse son los niños menores de 5 años, pero afirmó que eso no implica que personas de otras edades no puedan padecer de la enfermedad, es decir, que afecta desde niños recién nacidos, hasta personas adultas.



La bacteria, se evita con una vacuna llamada Menactra, que es la única inyección conjugada y autorizada para personas entre 9 meses y 55 años para la inmunización activa frente a la EMI, causada por meningitis serogrupos A, B,C,Y, y W, según dijo Brea Del Castillo. El médico pediatra anunció que a partir del mes de mayo de este año, en República Dominicana, estará disponible en el mercado privado la vacuna Menactra, aunque no especificó el costo.