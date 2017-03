Consideran plan de seguridad es repetitivo

Distintos sectores de la sociedad se mostraron escépticos frente al plan de seguridad anunciado por el Gobierno, mientras que la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) le da un voto de confianza.

El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó que la sociedad debe apoyar las acciones que ha diseñado el Gobierno para dar respuesta ante la creciente delincuencia y criminalidad en el país.



“En otros momentos hemos criticado ese tipo de mecanismo, pero la realidad es que la situación actual del tema de la seguridad ciudadana es muy preocupante y yo creo que en esta ocasión hay que apoyar a las autoridades”, apuntó.



Castaños Guzmán resaltó que hay sectores que han hecho críticas cuando a la Policía la mezclan con la parte militar, como una especie de estrategia de Estado con el propósito de dar respuestas a los flagelos actuales, pero, reiteró que “la situación se ha desbordado y como sociedad es necesario apoyar las acciones del Poder Ejecutivo”.



Sin embargo, el jurista y vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Cándido Simón, calificó este “nuevo” dispositivo de seguridad como más de lo mismo.



“Este es el Plan Centella otra vez y eso no funcionó”, resaltó. Dijo que frente al desborde de la criminalidad en el país, lo que se debe hacer es desarrollar un plan operacional y recomendó al presidente de la República, Danilo Medina, tomar la Policía Nacional.



“Si el presidente quiere que haya seguridad ciudadana tiene que tomar él la Policía Nacional, es decir, sentarse él a dirigir esa institución sin tener que cambiar el director ni cambiar generales de un regional a otra, sino asumir el control total de la política en esa entidad”, dijo.



Consideró que enviar la guardia a la calle lo que envía es un mensaje de atemorizar a nivel internacional, ya que deja la impresión de que el país se encuentra en un estado de guerra.



Plan insuficiente



Legisladores oficialistas y de la oposición calificaron como insuficiente e ineficaz este plan.



El presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Orlando Espinosa, consideró que ese “plan de emergencia” se ha sacado en varias oportunidades y al poco tiempo lo vuelven a engavetar.



Expuso que es lamentable que habiendo una clamor generalizado en el país por el auge de la delincuencia, se elabore un plan que solo incluya al Gran Santo Domingo. “Y San Cristóbal, Santiago, San Pedro, las otras provincias no tienen problemas de delincuencia?”, se cuestionó el legislador. Planteó que es necesario un plan nacional de seguridad permanente, efectivo y evaluable.



Expuso, que como ha pasado antes, cuando han aplicado este plan, los delincuentes se trasladan donde no hay operativos, por lo que la “criminalidad no baja, se mueve”.

Dijo que este “mal endémico” no se puede atacar por parte, sino que hay que integrar todos los sectores.



De su lado, el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) Amado Díaz estableció que ese plan de emergencia se ha llevado a cabo en el pasado y fracasa .“Un plan de emergencia no disminuye el auge de la criminalidad, es un parche lo que le están poniendo”.



Expresó que es necesario crear una política criminal estatal que no sea de coacción como las que se elaboran y de mano de la Procuraduría General de la República.

Quique recomienda la creación de empleos

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, consideró que sería factible que el plan de contingencia contra la delincuencia vaya acompañado de políticas económicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de millones de dominicanos. Antún Batlle puso de ejemplo la creación de fuentes de trabajo, tomando en cuenta que una de las causas del incremento de los actos delictivos es el alto índice de desempleo que afecta a la población, principalmente a los jóvenes.

Agripino aboga por una profilaxis en la Policía

Monseñor Agripino Núñez Collado afirmó que el principal reto de las autoridades es hacer una depuración de la Policía Nacional para evitar que delincuentes salgan a perseguir a sus iguales. “Es un reto grande pero debe haber alguna manera de descubrir los delincuentes dentro de la casa”.



Dijo esperar que las últimas medidas de seguridad tomadas por las autoridades cumplan sus objetivos, que es volver a darle seguridad a la población.

Collado indicó que la población necesita poder transitar con seguridad.