Cuestionan nuevas medidas contra la delincuencia

Para muchas personas residentes en la ciudad capital el plan de contingencia contra la delincuencia anunciado por el Gobierno no resolverá el problema de la criminalidad e inseguridad en la ciudadanía. La opinión fue recogida en un sondeo realizado ayer por elCaribe en distintos puntos de la ciudad de Santo Domingo, en el cual se le preguntó a la gente su parecer sobre el plan anunciado por los ministros de Interior y Policía y de Defensa, así como por el director de la Policía Nacional y otros altos mandos militares.



El operativo de los cuerpos de seguridad será implementado a partir de hoy y el mismo procurará mantener siete mil agentes en labores de patrullaje en el Gran Santo Domingo.



En tanto el Ministerio de Defensa dispondrá de otros dos mil efectivos, incluidos miembros de sus cuerpos élites, y en ese sentido el ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, indicó que establecerán retenes las 24 horas al día con el objetivo de “llevar paz a la familia dominicana”.



El sondeo



De 10 personas de distintos niveles sociales abordadas por este diario, ocho dejaron claras sus dudas de que el plan pueda frenar la creciente criminalidad que hoy en día vive el país, sobre todo el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.



En cambio, otras dos se mostraron optimistas y dijeron que el Gobierno va por el camino correcto.



Sin embargo, todos coincidieron en afirmar que la delincuencia se ha convertido en uno de los desafíos más difíciles para el Gobierno y amerita una medida más efectiva que solo aumentar la cantidad de unidades policiales y tácticas del cuerpo del orden.

El abogado Domingo Concepción señaló que el problema no será resuelto tan fácilmente, “porque los organismos encargados de velar por el orden son los primeros que están corrompidos”.



Concepción criticó el nuevo plan dispuesto por la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa para mejorar los niveles de seguridad ciudadana con la presencia en las calles de unos siete mil efectivos militares y policiales.



“Los policías están involucrados en la mayoría de estos casos de criminalidad. ¿Qué puede esperar la ciudadanía teniendo la seguridad en manos de instituciones tan desprestigiadas?”, se preguntó Concepción, alegando que esa medida será insuficiente.



Para Ramón García, ciudadano



desempleado, la medida podría resultar si “el Estado pone mano dura, porque se le está saliendo de control. Ya no podemos sentir la seguridad ciudadana, vas por la calle con el temor de que un bandido te atraque o te mate”.



García explicó que “es necesario que el Gobierno vea más los sectores marginados de la capital, para que entienda realmente cuáles son las medidas que pueden funcionar, y estén consciente de que si no se elimina primero la delincuencia en esos barrios, no se tendrá paz en las otras zonas”.



Sanear instituciones de seguridad



Mientras que para Zaida Reyes, quien trabaja en un supermercado en Villa Mella, “las autoridades se están haciendo de oídos sordos”.



Opinó que el compromiso que tienen los agentes del orden de brindar seguridad a la población es muy bajo “y merecen ser sancionados aquellos que no colaboren con mejorar la situación actual del país”.



Reyes afirmó, además, que no existen policías confiables, “porque hoy en día cuando vemos un policía, no nos sentimos seguros, lo que queremos es correr. Se debe crear más consciencia en esas instituciones, porque definitivamente no están haciendo su trabajo”.



Según Katherine Miranda, fisioterapeuta, se debe tomar en cuenta la preparación de los agentes de seguridad.



“No basta con aumentar la cantidad, hace falta que hagan verdaderamente su trabajo, y para eso necesitan estar mejor preparados”, dijo.



Con eso coincide la abogada penalista Celenia Pinales Vargas, quien incluso señaló que “se debe tomar en cuenta el grado educativo de los agentes de seguridad antes de ingresar a las filas”.



“Sin duda deben estar mejor entrenados y más preparados para tratar con las personas en las calles, porque de nada sirve darle muerte a los delincuentes, esa no es una buena medida. Lo esencial es cambiar la vida de los delincuentes, y para eso se necesitan mejores mecanismos”, puntualizó.



Reestructuración



De su lado, la estudiante Katherine Reynoso de la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), aseguró que las instituciones que se encargan de la seguridad nacional necesitan una reestructuración interna.



“Internamente hace falta más preparación, más organización y más dedicación en esas instituciones. La verdad es que sin esas medidas previas, no se llegará a ningún lugar, y seguiremos estancados como sociedad”, manifestó.



Reynoso advirtió “que el problema de la delincuencia comienza en los hogares, o sea, que desde el seno de la familia tiene que empezarse a criar en valores”.



Señaló que hay un déficit de educación, sobre todo un déficit de oportunidades de educación y de empleo, que provoca la delincuencia”.



Se necesitan más oportunidades



Mientras que otros alegaban que la falta de oportunidad no permite que el país reduzca los niveles de desigualdad y, en consecuencia, la delincuencia.



Félix Fernández, mecánico industrial desempleado desde hace ocho años, subrayó que “el problema de República Dominicana no es que haya más guardias o más policías, lo que el Gobierno debe hacer es arreglarnos la vida creando más oportunidades para todos. Con eso se arregla todo”.



Fernández, quien tiene 60 años, dijo que “la peor parte la está viviendo la juventud, que al no poder tener una vida adecuada, se lanza a las calles a atracar, a acabar con quien sea para buscar lo que quieren”.



Oportunidades



Jeffry de los Santos, un joven de 21 años del sector Los Guandules, quien tuvo que dejar sus estudios y ponerse a trabajar para mejorar su condición de vida, aseguró que muchos jóvenes que vienen de lugares marginados se ven expuestos a condiciones que no les motiva a superarse.



“Vivir en ese tipo de lugares, te obliga a hacer cosas que no quieres, y tratar con personas que no quieren avanzar por el buen camino”, sostuvo Jeffry de los Santos.

Dos respaldan el nuevo plan

Solo dos personas consultadas en las calles afirmaron sentirse confiadas en que con este plan por fin el flagelo de la criminalidad y los niveles de delincuencia se reducirán. Incluso, algunos valoraron este plan de excelente, como el abogado Freddy Enmanuel Mejía, “porque quienes cometen infracciones a la norma deben estar detenidos y sometidos a la acción de la Justicia, así es como debe ser”.



Recomendó que esa medida “no se debe limitar solo al casco metropolitano, sino que también debe ir a los barrios”. Asimismo, la estudiante Laudy Díaz Marine, del sector El Almirante, opinó que la medida está acorde con la situación actual del país. “Pienso que dará resultados, todo será cuestión de esperar y dejar a las autoridades hacer su trabajo”, explicó.



Los ministros de Interior y Policía, Defensa y el director de la Policía Nacional, consideran que el combate a la delincuencia va más allá de las medidas anunciadas, por lo que notificaron otras medidas adicionales, que incluyen la depuración permanente de las filas militares y policiales, y la profesionalización y capacitación de los agentes sin importar el rango que ocupen.