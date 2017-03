Dama pide Edesur compense daños de su vehículo

Una empleada privada está reclamando a la Distribuidora del Sur (Edesur) que le compense por los daños causados a su vehículo por un poste de concreto propiedad de la empresa eléctrica. Delia Aristy C., reclama que su vehículo, Toyota modelo Camry XLE, fue averiado el 24 de febrero del año en curso cuando un poste de concreto de Edesur le cayó encima mientras estaba estacionado en el parqueo de su edificio Residencial La Estancia, ubicado en la calle Olof Palme número 42, del sector La Castellana, del Distrito Nacional.



El incidente ocurrió aproximadamente a las 6:20 de la tarde y ocasionó daño total del bumper del auto de Aristy C., según indica la propietaria en una comunicación que dirigió a Edesur con su reclamación. Indica que tan pronto se produjo el hecho llamó al 9-1-1 y al centro de atención de la empresa distribuidora de electricidad.



“Pero la intervención de ustedes lamentablemente no fue inmediata”, dice Aristy C., en una comunicación que dirigió a la gerencia de Edesur el 27 de febrero. Expone que el reporte No. 22601 fue realizado por su cliente con contrato 2114672 (Sra. Danilda Guerrero Soto de Caminero) y el contrato de quien le escribe y afectado en calidad de propietario del vehículo es el 2114673.