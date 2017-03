Frank Reyes: “No soy aceitoso ni me cotizo”

Acabando de coronarse como “Bachatero del año” de los Premios Soberano 2017, Frank Reyes celebrará sus 23 años en la música con un recorrido por su discografía que dará vida al concierto “Devuélveme mi libertad”. Aunque actualmente el bachatero saborea el éxito de su carrera, recuerda que su inicio en la industria discográfica no fue algo sencillo y que, pese a lo que se considera, el “no soy aceitoso ni me cotizo”, sino más bien que se considera una persona “que gusta de hacer las cosas bien”.



“Yo tengo mi propio método. Si yo he venido mordiendo el polvo; hoy, que he crecido, tengo que mantenerme. Yo diría que eso es hacer las cosas bien para lograr lo que tú quieres y ahora lo que quiero es mantenerme como lo he hecho, y que si antes cobraba dos pesos hoy pueda cobrar 50 mil”, dijo el bachatero en una entrevista con el periódico elCaribe.



“El Príncipe de la Bachata”, como es denominado por el público, recordó que la época más difícil de su carrera fue la que vivió de 1993 a 1998, porque apenas estaba comenzando y la bachata no tenía tanta difusión ni mucha cobertura. Indicó que a veces había que rogar para que le pusieran una canción. Esto se prolongó hasta que en el 2002 fue descubierto por Genao Lara, mientras tocaba guitarra en un colmado en el que trabajaba.



“Yo recuerdo que el primer contrato que firmé fue por cinco años y 25 mil pesos, la gente no sabe eso, pero a mí me daban RD$ 5,000 cada vez que entregaba una producción”, relató el cantante.



El intérprete de “Quién eres tú” expresó que quisiera, en algún momento, producir para otros artistas y ayudar a nuevos talentos que estén incursionando en la música, en especial en la bachata, pero esta labor actualmente se le hace “un poco difícil”, porque si hace una inversión en un artista y “no se pega” esto debilitaría la promoción de su música.



Favorece payolas y letras urbanas



A diferencia de lo que han manifestado los merengueros, indicando que el gobierno debería apoyar el género de la güira y la tambora, y la opinión de los salseros, quienes consideran que las autoridades competentes a este caso ya tienen muchos problemas para enfocarse en un género musical, el bachatero dijo que lo único que los artistas necesitan es hacer buenas letras y no descuidarse de lo que hacen. Otros puntos que favoreció fue el de la payola y a los urbanos.



Dijo que todavía no le ha tocado que un programador le cobre por pautar un tema, pero que si tuviese que pagarlo lo haría, ya que el cantante tiene que mantenerse y “si lo que haces te da dinero, tienes que invertir, de lo contrario la carrera pasa a la historia”.



Francisco López Reyes, nombre de pila del bachatero oriundo de Tenares, provincia Hermanas Mirabal, está dispuesto a grabar “con quien sea” y en cualquier género, pero siempre que la canción tenga buenas letras, “no cualquier cosa”. “Es muy bueno lo que están haciendo los urbanos y creo que no hay que grabar música vulgar por ser urbano. Si a ellos les da resultado, que lo sigan haciendo, pero no comparto sus ideas”, agregó.

Frank Reyes celebrará su trayectoria el próximo 1ro. de abril en Hard Rock Live, con el concierto “Devuélveme mi libertad”, bajo la producción de Rafael Pérez y Elvis Morillo.El bachatero cuenta con una discografía de 16 producciones.

Dice fue el bachatero que más trabajó en el 2016

El bachatero, de 47 años, no asistió a la pasada ceremonia de los Premios Soberano, a pesar de que tenía tres nominaciones: las categorías Bachata, Álbum y Bachatero del Año, con la que se alzó. Durante una entrevista “El Príncipe de la Bachata” dijo que no asistió porque ya sabía lo que iba a pasar y consideró que, aunque está feliz con el premio que obtuvo, debieron ser más.



Dijo que el bachatero que más trabajó en el 2016 fue él y que sus temas fueron los más sonados. También mostró descontento con el Merengue del Año, considerando que dicha estatuilla correspondía a Los Hermanos Rosario con “Los hombres de da”. “Gracias a todos ustedes por creer en mí y apoyarme”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.