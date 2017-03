Lo mejor del torneo distrital

31/03/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

La primera quincena del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional ha pasado con buena nota. El evento ha mostrado competitividad durante todo el trayecto. Tres partidos decidiéndose en tiempos extras, otra buena cantidad en los últimos segundos y diez de 15 choques con margen de diferencia de un dígito es una muestra de lo anterior. Ese, quizás ,es el aspecto que más llama la atención de este evento, que busca reencontrarse con un público que una vez lo convirtió en la niña mimada de los deportes en República Dominicana.



Este último punto, el de la asistencia, es el principal escollo a superar por la plana mayor de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) y por los integrantes del Comité Organizador de la justa que está dedicada al exseleccionador nacional, Humberto Rodríguez. Pero en lo que eso llega, el certamen muestra un nivel técnico más que aceptable y jugadores nativos que poco a poco labran el camino que desemboca al reconocimiento del gran soberano. El club Mauricio Báez (4-0) parece encaminado hacia otro título, a juzgar por el arranque inmaculado en cuatro partidos.



El año pasado, con un escuadrón conformado, en gran mayoría, por atletas de sus canteras, el club villajuanero se llevó la sexta corona en su historia tras un prolongado receso de 13 años.



Gerardo Suero (24.5 PPJ) no cuenta con su hermano Juan Miguel, pero aún así sale noche tras noche a ofrecer un verdadero espectáculo ofensivo que es respaldado por un segundo héroe diferente todos los días. Han brillado Johansy Minaya, Rayner Moquete y Danilo Núñez, todos ellos egresados de las fincas mauricianas. El Millón, a pesar de que tiene registro de 4-4, ya no luce como la cenicienta del certamen. Este conjunto fue la sorpresa de la pasada versión y ha seguido como un equipo con ribetes de finalistas a pesar de que no tiene a Juan Guerrero, Jugador Más Valioso en 2016.



Pero José Corporán (Tongo), Manuel Guzmán, Leandro Cabrera y el norteamericano Gideon Gamble han cargado con una gran parte del peso del club. Guzmán, que lidera las anotaciones con 25.0 puntos, ha añadido un tiro exterior a su juego que lo convierte en un peligro. Corporán divierte con su juego versátil que ya brindó un triple doble. Basta recordar que este armador lidera las asistencias (10.4) y se encuentra entre los mejores diez en puntos y rebotes. Él también encabeza el departamento de robos con una media de tres por choque. Gamble es uno de estos refuerzos que vale la pena el ticket.



San Carlos, igual que Mauricio Báez, posee un núcleo joven proveniente de sus categorías inferiores. Se trata de un grupo que viene junto hace rato y eso es algo que se ve en cancha con la compenetración exhibida por Erickson Sánchez, Kevin Pérez, Kevin Valdez y Chayanne de la Cruz. Valdez es un escolta con una capacidad atlética que le permite destacarse en los dos lados del tabloncillo. La intensidad defensiva de Elvin Valera, de Los Prados, los veteranos Joel Ramírez, Manuel Fortuna, del Rafael Barias; Luis Flores, de Huellas del Siglo, y Jack Michael Martínez, de San Lázaro, dan el toque que hace interesante la justa: juventud frente a veteranía.