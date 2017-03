Prisión para Amet por intento de homicidio

31/03/2017 12:00 AM - El Caribe

El juez Luis Borges Carreras, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva contra el cabo Félix Antonio De Oleo De Oleo, adscrito a la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet). El agente es imputado de tentativa de homicidio en perjuicio de Manuel Alberto Gómez Eduardo, de 23 años.



De acuerdo con la Fiscalía, en fecha 14 de noviembre del año 2016, en la avenida 27 de Febrero esquina Duarte, la víctima conducía un vehículo, en compañía de su tío, momento en que fueron detenidos por el imputado y una sargento de la AMET.



Según el expediente, el joven, al igual que otros choferes, estaba obstruyendo el paso debido a la fuerte congestión vehicular.



La instancia narra que De Oleo le pidió a la víctima la licencia de conducir, a lo que se negó argumentando que no había cometido ninguna infracción puesto a que no tenía inconveniente de movilizarse pero la situación de tráfico se lo impedía.



“Es cuando la víctima intenta estacionarse a la derecha, y de manera no intencional se subió a la acera, bajándose inmediatamente, cuando el imputado haló su arma de reglamento y le realizó un disparo a la parte trasera del vehículo, logrando impactarlo en la región lumbar” detalla el informe.