Recuperan terrenos en La Barranquita

31/03/2017 12:00 AM - El Caribe

LA BARRANQUITA, Santiago.- El ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz, proclamó aquí que durante su gestión no se ha permitido que se ocupe una pulgada de terreno del complejo deportivo La Barranquita. También señaló que al contrario se han recuperado más de 20 mil metros cuadrados ocupados de manera irregular.



Precisó que gracias a la acción efectiva de la gestión que encabeza, apoyado en abogados de la institución, ya fueron devueltos unos cinco títulos de propiedad, que ascienden a más de 20 mil metros cuadrados y han sometido a la Justicia a 100 personas que han ocupado terrenos del complejo.



En ese sentido informó, ratificado por los abogados Johnny Pérez y Manuel Cáceres, quienes le acompañaron ayer en rueda de prensa en los mismos terrenos de La Barranquita, que el 21 de abril se dictarán medidas de coerción contra ocupantes acusados de ocupar los terrenos de manera ilegal o que alegan que fueron engañados al comprarles a alegados dueños, pero que no los han devuelto.



“Debido a las gestiones hechas desde que arribamos a la dirección del Ministerio de Deportes, ha sucedido lo que no ocurrió antes, que ha sido la recuperación de unos 20 mil metros cuadrados de los terrenos que son propiedad del Estado dominicano y que fueron ocupados de manera ilegal”, expresó el licenciado Díaz.



Inician devolución



“Tenemos para informarles que terceros adquirientes de porciones de terrenos con títulos obtenidos de manera irregular, han iniciado la devolución de dichos títulos de manera voluntaria”, anunció. Precisó que las acciones inmobiliarias encaminadas por el Ministerio Público, siguen su curso; al igual que las acciones legales ante el Tribunal Superior Administrativo que son llevadas en el Distrito Nacional.

Asegura protegerá los terrenos del parque

Recordó que la titularidad que tiene el Estado sobre La Barranquita es imprescindible e inalienable, a pesar de los títulos que se obtuvieron de forma fraudulenta. “La comunidad de Santiago y de todo el país puede tener la seguridad de que los terrenos del parque deportivo La Barranquita serán protegidos por nuestra gestión”, proclamó el ministro de Deportes.