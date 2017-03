The New York Band celebrará su Soberano en Boca Marina

Luego de llenar dos noches seguidas el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua, la agrupación musical The New York Band se prepara para cantar su mejor repertorio mañana sábado en el restaurante Boca Marina, a partir de las 10:00 de la noche, con el concierto “The New York Band frente al mar”.

The New York Band subirá por primera vez a este emblemático escenario, después de ganar el pasado martes un Soberano por el espectáculo producido por Edilenia Tactuk en diciembre, en el Hotel Jaragua.

Cherito, Miosotis, Iris, Franklyn y Tony se encuentran ya en el país y listos para este gran encuentro que los tiene emocionados.

“Sabemos que será una noche especial en un lugar como Boca Marina, perfecto para disfrutar de una gran velada musical en compañía de alguien a quien se quiere mucho”, comentó Cherito, vocalista de The New York Band.

“El reencuentro de NYB ha sido lleno total en cada una de sus presentaciones y estamos seguros que esta no será la excepción. Tenemos un show especial en un ambiente único y con el repertorio de una de las agrupaciones más emblemáticas de la historia; es la combinación perfecta”, sostuvo el empresario Ramses Peralta.

La agrupación decidió hacer el reencuentro musical a propósito de su reconocimiento en Premio Soberano 2016, y desde entonces han realizado varias presentaciones en el país, todas a casa llena y con buenas críticas de parte los medios.