Presupuesto del DN casi triplica al de Santiago

El Distrito Nacional y Santiago son considerados las demarcaciones más “importantes” del país por concentrar una población y desarrollo por encima de otros municipios.

No obstante, entre estas ciudades existen marcadas diferencias que van desde el uso de suelo hasta la distribución de sus finanzas.



El “Programa de planificación para la adaptación climática”, presentado por el urbanista Erick Dorrejo en el marco del seminario “Intercambio para la construcción de ciudades resilientes” destaca las siguientes diferencias: Lo primero es conocer que de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Distrito Nacional tiene una extensión territorial de 91.58 Km2 y 965,040 habitantes con una densidad de 10,537. 67 por kilómetros cuadrados (km2) mientras Santiago tiene un territorio de 474.14 Km2 y 691,262 habitantes para una densidad 1,457.93 Habs./km2.



Tierra de cultivo y forestal



Si hablamos de uso de suelo, según el informe el 82.78 % del Distrito Nacional es urbano, mientras Santiago tiene el 18.13 %.



En cuanto a reserva forestal concierne, el Distrito sólo cuenta con un 10.12 % de suelo natural, mientras Santiago con el 39.03 %.



Entre estas ciudades hay notables diferencias en porcentaje de suelo de vocación agrícola: el Distrito tiene un potencial de 6.32 % (no quiere decir que esté cultivado) mientras el de Santiago es de 42.53 %. Esto se determinó mediante una imagen satelital del Landsat 8.



El urbanista indica que todavía hay potencial en el DN para preservar el suelo natural, como compensación a la gran superficie construida y de su entorno metropolitano. En Santiago hay dos: hacia La Canela, con alto potencial agrícola y forestal, preservando los 30 metros (según decreto) del caudal del Yaque del Norte. También hacia Pedro García, con gran potencial forestal, previendo la ocupación próxima a la falla Septentrional.



Pero cuando nos referimos a la porción de territorio para el agua no hay tantas diferencias. El Distrito tiene un 0.69 % mientras Santiago un 0.26 %.



El informe también refleja que el nivel de hacinamiento entre estas ciudades es similar: Distrito Nacional 10.8% y Santiago 10.1%.



Diferencias en recursos



Saltemos al presupuesto: la transferencia del Estado al Distrito Nacional es de RD$1,554.6 millones y en Santiago es de 957.1 millones. El presupuesto anual del primero es de 4,371 millones y del municipio cabecera de la “ciudad corazón” es de 1,630 millones. El presupuesto destinado a obras por el Distrito es de 259 millones, que representa el 5.92 % mientras Santiago destina 471 para un 28.89 %.



¿Por qué esta diferencia?



Dorrejo destaca que la mayoría de obras en el DN la construye el Gobierno central y que la inversión pública en los demás municipios es menor. Especifica que la inversión se determina por la cantidad de habitantes.



Un dato que resalta la presentación es que la ciudad capital paga por tonelada de basura US$ 2.60 en tanto Santiago paga US$ 5.00.