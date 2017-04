Adiós a los “Buenos Días” del doctor Molina Morillo

03/04/2017 12:00 AM - Suedi León

“A mi avanzada edad creo haber aprendido el sentido de la vida. No lo puedo transmitir, porque hay que vivirla en carne y hueso, y eso solo se logra con el transcurrir del tiempo”. Las palabras las formuló Rafael Molina Morillo en septiembre del 2011 en una entrevista concedida a elCaribe para su sección “10 momentos”.



Molina Morillo falleció ayer en su residencia a los 87 años de edad. Se desempeñaba como director del periódico El Día y columnista en ese diario con “Buenos Días”.



Dentro de los 10 momentos que compartió con elCaribe el doctor, como cariñosamente le decía la clase periodística local, habló de su matrimonio con doña Francia Espaillat como “la satisfacción íntima que he sentido con más fuerza a través de los años”. Con el mismo amor habló de los cuatro hijos que procreó el matrimonio: “José Antonio, Amelia, María Alicia y Silvia inspiran y llenan mi vida al máximo, y sus nacimientos han sido momentos estelares a lo largo de mi existencia”.



Desde muy joven se inició en el periodismo como reportero en elCaribe en 1948 hasta ser director ejecutivo en 1954. Como diplomático fue embajador en Estados Unidos y Canadá (1980-82) y embajador de la Misión Permanente de RD ante la ONU, en 1979-80. Previamente, secretario de la Embajada dominicana en México (1956-57), cónsul en Panamá (1957-58).



Molina Morillo ha sido un referente de varias generaciones. En la citada entrevista en 2011 dejó un mensaje a las nuevas generaciones: “Adopta tu propio código de ética y llévalo dentro de tu corazón. Cree en las utopías y lucha por convertirlas en realidad, aunque siempre haya algunas por alcanzar. Nunca te des por satisfecho”.



Lamentan partida

La Sociedad Dominicana de Diarios, (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas y la Asociación Dominicana de Prensa Turística lamentaron el fallecimiento. Persio Maldonado, presidente de la SDD, afirmó que la partida del periodista y abogado es una gran pérdida para el país y el periodismo dominicano.



El CDP expuso que “siempre fue un amigo, un compañero. Los periodistas dominicanos estaremos en deuda con él”.



“Formó parte de una singular estirpe de grandes maestros del periodismo dominicano que se abrazaron al ejercicio de la profesión hasta la hora final”, dijo Adompretur.

El excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Modero, Luis Abinader, también mostró su pesar: “Nuestro eterno agradecimiento en nombre de la verdad”.



En tanto que el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico (Quique) Antún, expresó que “el país perdió un gran periodista, que siempre estuvo del lado de los intereses más sanos de la nación”.



Servicios funerarios

A las 9 de la mañana será expuesto en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. El martes, habrá una misa de cuerpo presente. A las 11:00 a.m. le rendirán un homenaje en las instalaciones del periódico El Día. Sus restos serán cremados. l





Fundador

de diarios y revistas





En 1961 fundó la revista “Ahora”, que dirigió hasta 1979. Fundó en 1966 el diario El Nacional, cuya dirección asumió posteriormente ejerciéndola también hasta 1979. Director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de 1967 a 1979. Director de la Revista Ahora (segunda etapa) 2000-2004 Primer vicepresidente de la SIP (2005-2006); presidente de la comisión de Libertad de Prensa (1999 a 2004). Exdirector de Listín Diario 1997-2000: subdirector de Revistas del Listín Diario y Ultima Hora.

Publicó los libros: La prensa y la ley en Santo Domingo; Gloria y repudio, biografía de Pedro Santana; Personalidades dominicanas 1992-1993.



Reacciones

Hoy el periodismo dominicano y nuestro país se visten de luto. Fue siempre un hombre de grandes valores, que se destacó por sus ideales y férreas convicciones.”

Danilo Medina

Presidente de la República





“Guardián de la libertad de prensa de trayectoria ejemplar, que con sus sabias orientaciones contribuyó al fortalecimiento institucional del país.”

Leonel Fernández

Expresidente de la república





“Un soldado de la libertad de expresión. Patriota de valor demostrado en 1965, su defensa de la soberanía le costó volaran las instalaciones de Ahora”

Hipólito Mejía

Expresidente de la República





2010

Premio nacional de periodismo. Recibió el galardón que otorga el Ministerio de Educación y el CDP. “ No puedo negar que la vanidad se apoderó de mí cuando, sin buscarlo, me fue otorgado el Premio”, dijo.