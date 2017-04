El bautizo de los años: ¿Retórica o metas reales de los gobiernos?

La declaratoria anual de un año en favor de un sector permite al Gobierno profundizar en políticas de desarrollo del país y dar seguimiento a las iniciativas que surgen de este.



Es una medida que desde hace 50 años el Jefe de Estado la instituye mediante un decreto, en el que a través de los considerandos sustenta el porqué el Gobierno dirigirá sus esfuerzos en esa dirección, de acuerdo al experto en administración pública Marcos Villamán.



“Estas dedicatorias son importantes, porque le da el mensaje a la población de hacia donde se dirigirá el Gobierno”, expone, al tiempo que expresa que es en la rendición de cuentas donde se ven los resultados de esas medidas.



Sin embargo, al finalizar la dedicatoria, si se pasa balance a las ejecutorias que se tomaron, queda la duda de si le sirve o no de algo al Gobierno bautizar un año en avance de un sector.



El presidente Danilo Medina se ha enfocado en distintos sectores de la vida nacional en las declaratorias durante estos cinco años de gobierno. El primer año de su primera gestión, el 2013, se declaró como el “Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte; el 2014 el “Año de la superación del Analfabetismo”; el 2015 “Año de Atención a la Primera Infancia” y el 2016 “Año de Fomento de la Vivienda”. En esta segunda gestión, Medina declaró el 2017 como el “Año del Desarrollo Agroforestal”.



“Año del Bicentenario de Duarte”

El decreto 678-12 estableció el 2013 como “Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte”, en cuyo honor y conmemoración el Gobierno desarrollaría con solemnidad y esplendor el 26 de enero, fecha de su nacimiento, una serie de actos para exaltar la figura del Padre de la Patria.



El decreto también creó una Comisión Nacional para coordinar los actos y festejos apropiados, así como las publicaciones sobre la vida y obra política del fundador de la República.



Uno de los logros de esta declaratoria fue la puesta en circulación de diez libros de la Colección Bicentenario. Entre ellos, “Apuntes de Rosa Duarte. Archivo y Versos de Juan Pablo Duarte”, “Duarte y su época”, “Crítica Histórica”, “El Pensamiento y la acción en la vida de Juan Pablo Duarte”, “En torno a Duarte”.



Ese mismo año el Gobierno se involucró en el remozamiento de la casa del Prócer, con la promesa de que estaría lista para la conmemoración. Los trabajos fueron iniciados el 17 de enero de 2013, para el bicentenario estuvo concluido el trabajo de la casa, pero la parte correspondiente al museo y a la biblioteca quedaron inconclusas. El pasado 15 de marzo el Gobierno finalizó los trabajos.



Superación analfabetismo

El decreto 375-15 declaró el 2014 como “Año de la Superación del Analfabetismo”. En su único considerando expresaba que “el Gobierno dominicano ha emprendido el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, mediante el cual se aspira a que el analfabetismo sea superado en la República Dominicana”.



Previo al año de la declaratoria, el Gobierno había lanzado el “Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo”, con la finalidad de superar el analfabetismo en dos años, así como conseguir que al menos el 60 % de los egresados tenga la oportunidad de continuar educándose y desarrollando sus capacidades. Inicialmente se habló de la existencia de 851,396 analfabetos, como estimaba el Censo de 2010, sin embargo los datos tuvieron que ser revisados luego de que la cifra de registrados llegara a 935,668.



De entrada se puede considerar que el Gobierno falló en su meta y el 8 de septiembre de 2014, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura no declaró a República Dominicana “territorio libre de analfabetismo”.



Desde enero del 2013 hasta noviembre del 2016, solo 455,129 personas terminaron el proceso de unas 718 mil personas que se inscribieron, de acuerdo a datos suministrados por la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP).



A pesar de que la meta no fue cumplida en el tiempo establecido, el Gobierno no se ha rendido y a final del año pasado presentó el relanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización, con el propósito de que unas 176 mil 631 personas aprendan a leer. Asimismo que de los 262,871 desertores del programa, unos 36 mil retomarán el proceso.



Atención a la Primera Infancia 2015

El “Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”, mediante el decreto 498-14, resalta que el Gobierno se propone construir un modelo de atención integral, centrado en la familia y la comunidad, desde una perspectiva de derecho y con énfasis en la prevención de riesgos en la infancia.



Para los fines, el Ejecutivo creó la Comisión Presidencial para la Protección y Atención Integral de la Primera Infancia, donde se elaboró un plan con siete líneas de acción prioritarias para el apoyo a los niños así como a sus madres.



El plan contempló la ampliación de la cobertura de servicios de atención integral y educación inicial a más de 270 mil niños y sus familias y se planteó abrir unas 101 estancias infantiles y 600 centros comunitarios operados por el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI) y el sistema de Seguridad Social completará 66 estancias.



Las memorias del lNAIPI recogen que en sus primeros dos años de funcionamiento, 2015 y 2016, amplió el acceso a una atención integral de calidad a 92,197 niños y niñas a través de 345 centros de servicios distribuidos en todas las regiones del país.



En el año 2013, la línea base realizada por el Plan Quisqueya Empieza Contigo identificó que sólo 18 mil niños menores de cinco años recibían atención en los servicios que operaban a nivel nacional desde la década de los ochenta. Sin embargo, a pesar de que hubo un incremento sustancial desde la creación del INAIPI a la fecha, no se logró la meta establecida.



En el marco de acceso a la salud, el INAIPI firmó un Convenio con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) que garantizó el acceso al Régimen Subsidiado del Seguro de Salud a los niños y niñas menores de cinco años y su núcleo familiar, beneficiarios de los dos programas de atención del INAIPI, logrando que unas 10,063 personas fueran afiliadas al Senasa. Entre estos 5,858 son titulares y 4,205 son dependientes.



Otra de las líneas de acción priorizadas en el “Año de Atención a la Primera Infancia” fue el fortalecimiento en el registro de nacimiento. En el país, el 17.6% de los niños menores de cinco años no están inscritos en el registro civil, lo que significa que más de 186 mil niños no existen oficialmente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2012. En el 2016, a través del INAIPI, 228 niños lograron su declaración de Registro de Nacimiento.



El Gobierno no logró bajar la mortalidad materna, que también fue prioridad ese año. De acuerdo al Servicio Nacional de Salud el país exhibe unos niveles de mortalidad materna que desdicen de la calidad del sistema de salud, con una tasa de 106 muertes por 100 mil nacidos vivos, en su mayoría por causas evitables.



Al igual que en otras ocasiones, el Gobierno continúa con la meta, aunque extemporáneamente. l

2017 Año del Desarrollo Agroforestal



Este 2017 fue declarado como del Desarrollo Agroforestal. El decreto, de un artículo único, establece como una prioridad para el Gobierno fomentar políticas orientadas a mejorar la productividad de las tierras, mitigar los gases con efecto invernadero, proteger las cuencas hidrográficas y contrarrestar la amenaza de la deforestación mediante la armonización de la explotación agropecuaria y un manejo sostenible de los bosques y recursos forestales. Acompañando esta medida, se creó la Unidad Coordinadora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia que coordina la implementación de los proyectos de reforestación y desarrollo sostenible de RD.





2016 Año del Fomento de la Vivienda

Ciudad Juan Bosch y La Nueva Barquita





Para el 2016, el Gobierno contempló que se construyeran 27,180 viviendas de bajo costo de proyectos privados, mediante los 63 fideicomisos constituidos para tales fines. Medina afirmó que si se suman las 35 mil viviendas de la Ciudad Juan Bosch, que se construye en Santo Domingo y en Santiago, a través de proyectos mixtos público-privados por vía del fideicomiso, la oferta de viviendas para el 2016 se elevará a 62,181 unidades.



l Proyectos insignia

Dos de los proyectos habitacionales insignia de la administración de Medina son la Ciudad Juan Bosch y La Nueva Barquita. De la Ciudad Juan Bosch ya se entregaron mil de las 25 mil viviendas que poseerá. En tanto que en julio del año pasado se inauguró el proyecto habitacional La Nueva Barquita, que consta de 1,782 apartamentos . En tanto que en Santiguo a inicios de este año el mandatario inauguró las seis primeras etapas del proyecto Allegro I, que contribuirá a reducir el déficit habitacional con las 1,900 unidades que se construirán en esa provincia.



l Valoración ACOPROVI

Para el expresidente de la Asociación de Promotores de Vivienda, Héctor Bretón, en sentido general esta declaratoria fue positiva y de avance para el sector. Consideró además que fue un año para el fortalecimiento institucional del área.



Señaló, además, que en ocasiones estas medidas no pueden ser evaluadas al finalizar un año. Como reto para el sector mencionó la agilización de los permisos para la construcción de proyectos.



Último gobierno Leonel Fernández





2009.

Ese año fue declarado como el “Año del Centenario del Natalicio de Juan Bosch” mediante el decreto 247-08. Sustentado en que “el exmandatario fue y es un imbatible referente moral y político de la sociedad dominicana, así como gloria nacional, formador político por antonomasia y humanista de sensibilidad y convicciones firmes”.

2010.

El 2010 fue declarado como el “Año de la Reactivación Económica Nacional”, mediante el decreto 933-09. La disposición señaló que los desafíos que enfrenta la economía dominicana requiere de la participación de todos los sectores del país.

2011.

El Poder Ejecutivo declaró el año 20011 como el “Año de la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”, contenida en el decreto 728-10. Se instruyó a todas las instituciones públicas a encabezar sus comunicaciones con ese lema. En uno de sus considerandos el decreto señala que la transparencia en la administración pública está establecida en la Constitución dominicana

2012.

El Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho en la República Dominicana, mediante el decreto 768-11, afirma que la RD se rige por una Constitución de carácter ampliamente progresista. Asimismo, que en el marco de esa Constitución se creó un conjunto de organismos públicos que tienen como objetivo el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho en el país.