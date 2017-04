CNCO enloquece fans en su primer show en RD

03/04/2017 12:00 AM - El Caribe

Con la propuesta “Más allá Tour”, la agrupación juvenil CNCO se presentó por primera vez en República Dominicana el pasado sábado con un repertorio que incluyó los temas que han popularizado en su corta carrera y otros, en inglés, conocidos.



La fanaticada femenina se concentró desde tempranas horas de la tarde en los alrededores del Salón de Eventos de Sambil, donde a las 8:00 de la noche se llevaría a cabo el concierto producido por SD Concerts.



Manny Cruz fue el encargado de preparar el escenario para el quinteto siendo esta su primera presentación en concierto tras su lanzamiento como solista. El ganador a “Solista del año” en los pasados Premios Soberano interpretó temas como “Sobrenatural”, “Dime pa’ qué” y “Tarde”.



A las 8:40 de la noche llegaron al escenario Richard Camacho, dominicano, Christopher Vélez, de Ecuador, Erick Brian Colón, cubano, Joel Pimentel, mexicano, y Zabdiel de Jesús, de Puerto Rico y con un “Veciiiinas”, Richard saludó a la fanaticada lo cual fue suficiente para provocar aun más la algarabía en el público presente.



El repertorio incluyó sus más conocidos temas “Tan Fácil”, “Quisiera”, “Para Enamorarte” y, uno de los más esperados de la noche, “Reggaetón lento”. Los chicos no solo interpretaron canciones de su álbum sino que también incluyeron covers de éxitos como “Disparo al corazón”, de Ricky Martin, “Despacito”, el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, y, en inglés “Rude” de Magic, “24K Magic” de bruno Mars, y “I can’t feel my face”, de The Weeknd.