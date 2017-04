Familias creen que los autistas necesitan más inclusión social

Decenas de familias participaron ayer de una caminata en el Jardín Botánico para llamar la atención de la sociedad y hacer conciencia de que las personas con autismo no deben ser excluidos y necesitan amor y comprensión para su desarrollo.



En esa actividad organizada por la Fundación Manos Unidas por Autismo, estuvieron presentes no solo personas que tienen hijos con esa condición, sino también otros que apoyan un trato más equitativo para los que son diagnosticados con esa condición, según dijo Odile Villavizar, presidenta de la fundación.



El objetivo de la caminata celebrada a propósito de conmemorarse ayer 2 de abril el Día Mundial del Autismo, fue recaudar fondos para continuar el desarrollo de los programas y proyectos de la fundación.



Entre la multitud estuvo Eduviges Cruz, quien es madre de un niño autista de cuatro años, quien habló con elCaribe sobre su experiencia. Según su relato, su hijo fue diagnosticado con la condición cuando tenía dos años de edad. A Eduviges le resultó extraño que el niño no socializaba como otros, no hablaba y tampoco respondía cuando le llamaban, viendo esto decidió buscar ayuda médica y determinaron que era Autista.



Entiende que para un niño con autismo, lo más importante es que los padres, los familiares y los vecinos lo reconozcan, lo acepten y lo apoyen.



La diputada Josefa Castillo también estuvo en la caminata. Castillo reveló que tiene una nieta de 5 años con autismo. Consideró que el Estado debe brindar más ayuda a las familias en donde unos de sus miembros vive con esa condición, puesto que las terapias y los tratamientos son“muy caros”.



Según informes de la Organización de la Salud, en el mundo uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista.