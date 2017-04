Licey en peligro por nuevos derrumbes

03/04/2017 12:00 AM - Wendy Almonte

Los sectores Los Solanos y Los Vásquez de este municipio están en peligro de nuevos hundimientos ante los constantes deslizamientos de tierra, por lo que sus residentes piden la intervención de las autoridades .



Representantes de organizaciones comunitarias, populares y juntas de vecinos del citado municipio, reclamaron a las autoridades de Obras Publicas cumplir la promesa de construir los muros de gaviones y otras obras anexas que paren el derrumbe en la comunidad Los Solanos, donde al menos diez casas han sucumbido y otra cantidad similar están amenazadas. También en Los Vásquez, están en riesgo de ser arrastrado por los derrumbes producidos a causa de las lluvias y la cercanía del rio Licey. Juan Carlos Triunfel, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, David Polanco, del FALPO, entre otros dirigentes, informaron que decenas de familias viven en ascuas, no duermen por temor a un desenlace trágico.



Vulnerables

Según informaron, técnicos de Obras Publicas se presentaron al lugar por instrucciones del ministro Gonzalo Castillo e hicieron un levantamiento, incluso se hizo un presupuesto del trabajo que se haría, sin embargo, no han dado inicio a la obra, pero tampoco se ven proyecciones de los trabajos, mientras los derrumbes siguen socavando terreno.



Los representantes de las organizaciones expresaron que estas son dos comunidades de gente trabajadora y humildes, las que con mucho esfuerzo hicieron sus casas, que ya algunos la perdieron y otros están en el trágico camino. Advirtieron que están llenando todos los pasos protocolares y burocráticos pacíficos, pero si no hay respuestas, entonces tendrán que irse a las calles para reclamar atención para estas pobres comunidades que están siendo arrastradas por los derrumbes.

Lluvias han dejado terrenos vulnerables



En comunidades de La Cumbre, en el trayecto Santiago-Puerto Plata, es donde más daños han provocado los constantes deslizamientos de tierra, lo que ha dejado decenas de casas colapsadas, así como una vía de precipicios. También Santiago hay varios puntos donde la condición vulnerable del suelo ha dejado en la calle a decenas de familias de escasos recursos.