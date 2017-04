Ponen a circular libro “Caminante en el Caribe”

La obra refleja el pensamiento y forma de observar la vida de su autor Pedro Domínguez Brito. También representa el cierre de un capítulo, pues es la última obra de este género periodístico que pondrá en circulación.



El libro recopila diversos textos elaborados por Domínguez Brito que tratan temas concernientes a aspectos humanos de lo cotidiano, de donde emerge la filosofía popular y culta y la espontaneidad del pueblo dominicano, de ese hombre laborioso que a través del tiempo ha ido enhebrando vivencias para depositarla en el cofre de la tradición y la cultura dominicana.



Pedro Domínguez Brito se adentra en las emociones, en el lenguaje sin retórica del dominicano de escasa formación académica, y en el de los sabelotodo de esta sociedad. Sus escritos son reflexiones, llenos de anécdotas, refranes y sentencias aleccionadoras. No se trata de tratados de autoayuda, pero sí provienen de historias que acontecen con frecuencia en nuestro entorno, y que de forma injusta dejamos pasar de manera desapercibida.



El autor de estos interesantes artículos emplea técnicas de la comunicación moderna, por ejemplo: trata temas que no pierden trascendencia , emplea la síntesis, las oraciones y frases simples, el estilo dinámico, el humor, el sarcasmo, y otros recursos característicos del lenguaje literario.



Pedro Domínguez Brito no es un periodista en el sentido etimológico del término, más bien es un abogado y escritor prestado a ese género que se hizo tan popular a partir del siglo XIX. Su enfoque no es retórico, no encubre su pensamiento de ninguna manera, ni pone en entrelineas aspectos seculares del acontecer nacional.



Todas sus propuestas están expresada en una prosa clara y precisa, sin que su contenido pierda profundidad.