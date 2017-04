Rita Indiana: “Tenemos que entrar en el poder”

Rita Indiana eligió un momento muy preciso para regresar a los escenarios de su natal República Dominicana luego de una ausencia de seis años.



En tiempos en los que se hace eco el Movimiento Verde y su búsqueda de hacer frente a la corrupción, y en el que temas como la inseguridad, justicia, crisis sociales y política azotan el país, la cantante aprovechó la oportunidad para implementar lo que desde sus inicios mejor la ha caracterizado: denunciar.



Con un repertorio de nueve temas que presentó en el festival Isle of Light el pasado sábado, la intérprete de “Jardinera” se refirió en su breve participación al merengue, corrupción, comunidad gay, inmigración, entre otros.



“Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y que nos unamos en este canto en contra de tanta injusticia y tantas cosas feas que están pasando en nuestro país”, dijo tras interpretar su más reciente sencillo “El castigador” y encontrado en la frase “se regodean en lujos que paga el miserable, mientras en el Capotillo el hambre tiene hambre; el que le quita al pobre es el peor cobarde”, el momento oportuno para sacar una pañoleta verde, color que de inmediato se hizo común en el público.



“Decidí tocar aquí en Santo Domingo por esta razón que es algo muy serio, no es un chiste… están pasando cosas muy terribles no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica y el mundo entero, que está afectado por este flagelo. Tenemos que hacer cosas de lo que de verdad es relevante; y para eso tenemos que educarnos, informarnos, entrar en el poder y cambiar lo que está mal, es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacerlo porque nadie va a venir a hacerlo por nosotros”, manifestó la intérprete de “La hora de volvé”.



Entre chistes y denuncias habladas y a través de sus canciones, la cantante de 39 años radicada en Puerto Rico y sus siete músicos interpretaron “Dulces sueños” la cual dedicó a su mejor compañía, su madre, y a la memoria de su padre; “Jardinera” tema que cantó especialmente para su esposa y que aprovechó para referirse al ritmo de la güira y la tambora.



La también escritora dijo que había visto un video en el que El Caballo Johnny Ventura decía que lo que hace el mambero Omega El Fuerte no es merengue y recordó que “cuando Johnny Ventura empezó en los años 70 le decían ‘El destripador del Merengue’; le decían que había destruido el merengue”. “Siempre que uno trata de agregar elementos nuevos dentro de un patrón o un ritmo que ya existe, siempre va a haber gente que dirá que eso es otra cosa”, agregó.



No quería que le faltara nada por mencionar. Con “Pásame a bucá”, hizo una reflexión acerca de los inmigrantes, en especial a los dominicanos en Puerto Rico, dijo.



A cada oportunidad, Rita Indiana Hernández, manifestó que dicha presentación era “muy emotiva” para ella, y para refrescar la memoria decidió cantar y despedirse con “El juidero” pero no fue suficiente.



“Una más pa’ acordarme de donde salió to’ esta vaina”, dijo al regresar con su tema más popular, “El blu del ping pong” para así desaparecer definitivamente.



La cantante salió de su receso musical el miércoles pasado al presentar “El castigador”, una clara crítica al abuso de poder, injusticias y corrupción en el país, manteniendo la esencia de los ritmos que plasmó en su único disco, “El juidero”, del 2011 bajo el nombre de Rita Indiana y Los Misterios. Varios temas de esta producción forman parte de la banda sonora de la serie de Netflix, “Orange is the new black” al hacer referencia a la cultura dominicana. El regreso de la artista se convirtió en tendencia en las redes sociales de inmediato.

“Isle of Ligth”, una celebración a la música

Un conjunto de manifestaciones artísticas se presentaron en el Faro de Punta Torrecilla, San Soucí desde las dos de la tarde del sábado hasta pasadas las 3:00 de la mañana. La cartelera incluyó además a los DJ Bacayne y Millionyoung, agrupaciones como The Cat Lady, Riccie Oriach, Original Juan, PJ Sin Suela, Volt Phonic, Hunters of the Alps y Real States y Crystal Castles quienes sellaron la presentación luego de la participación de Rita Indiana. El festival “Isle Of Light”mezcló en su cuarta versión, además de diferentes ritmos, la música, gastronomía y arte en un mismo espacio. El mismo es organizado por el colectivo creativo Mishu.