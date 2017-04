The New York Band celebra Soberano con show frente al mar

The New York Band ganó el pasado martes su primer Soberano y para festejarlo, llevaron su repertorio a Boca Marina para, frente al mar celebrar a ritmo de merengue.



“Estamos aquí para celebrar que gracias Acroarte y Edilenia Tactuk somos el Espectáculo del Año”, comentó Cherito, una de las voces que conforman la emblemática agrupación que surgió en la época dorada del ritmo de la güira y la tambora. .



“Iris, Franklin, Tony y Miosotis, quienes completan la orquesta, han logrado un reencuentro exitoso tras el homenaje que recibieran el pasado año en los premios Soberano.



“María”, “Hola”, “Si tú no estás”, fueron solo algunos de los conocidos temas que cantaron acompañados de su orquesta la noche del sábado en Boca Marina, donde además de merengue, hubo salsa y hasta un bolerito.



Tras la caída de Iris ese mismo día en el programa “Pégate y gana con el Pachá”, se pensaba que ella no podría bailar, pero demostró que no sufrió daño alguno y continuó bailando como el primer día.



El show inició pasada las 12 de la medianoche y culminó después de las 2 de la mañana. Tiempo durante el cual cada uno de los integrantes tuvo un momento para destacarse y

demostrar su calidad vocal.



Tras la presentación del show “The New York Band frente al mar” en Boca Marina, los integrantes de la agrupación volvieron a sus hogares en Estados Unidos, excepto Cherito que reside en la República Dominicana.



El repertorio incluyó temas como “Dame vida”, “El atracador”, Amada mía”, “El pecado”, “Corazón de azúcar”, y muchos otros. Sin embargo, el tema “Si tú eres mi hombre”, tuvieron que interpretarlo dos veces al abrir y cerrar el show.



The New York Band celebró sus 30 años en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua en diciembre pasado.