Volar chichiguas, una tradición de Cuaresma

03/04/2017 12:00 AM - Jessica Bonifacio

El viento que trae la estación de la primavera convierte la Cuaresma en la época ideal para volar chichiguas o cometas, como también se les conoce.



Esta tradición es una costumbre que predomina más en los pueblos, pero quienes más las disfrutan son los niños que se reúnen para volarla juntos y medir quién la hace subir más alto.



Además de brindar diversión, sobre todo a los más pequeños, también los motiva a correr, a moverse de un lado para otro, a tener paciencia y perseverancia y a estar más en contacto con la naturaleza.



Pendón de caña, hilo, papel vejiga o funda plástica, son algunos de los materiales que se utilizan para fabricar su armazón. A diferencia de años pasados, la gran creatividad que se utiliza hoy en día, en sus diferentes diseños ha hecho que esta tradición “cobre vida” y vaya en auge, situación que también a elevado la economía de quienes comercializan este tipo de entretenimiento o los materiales para confeccionarlo.



Para elaborar las chichiguas dominicanas se utilizan una gran gama de colore y diversos materiales para su confección y diseños. A pesar de que su fabricación tiene un proceso sencillo, este puede variar dependiendo de la creatividad de quien la arme.



No solo los varones gozan y prefieren espectaculares diseños como superman, el hombre araña, entre otros, en sus chichiguas, sino que también las niñas pueden disfrutar de sus cometas forrados de dibujos de Frozen, princesas u otros personajes animados.



Durante la Cuaresma, en especial, en Semana Santa, espacios como El Parque Mirador Sur, Parque Nacional Mirador Norte, El Faro a Colón, Plaza Juan Barón, Plaza Güibia o el Cementerio de la avenida Máximo Gómez y los “platos” de los hogares son algunos de los escenarios favoritos de quienes disfrutan volar chichiguas.



No es necesario tener habilidades especiales para hacer una cometa y tampoco realizar esfuerzo sobresaliente para hacerla volar, solo persistencia y voluntad. Para volar las chichiguas lo ideal es hacerlo en lugares abiertos que estén libres de árboles, caminos, cables de luz, edificios u obstrucciones para aprovechar el viento y que esta vuele con libertad.



Festivales

En el país se han realizado festivales para volar chichiguas, actividades en las que participan personas de todas las edades, sobre todo los niños. Tal es el caso de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu) que desde el 1980 viene realizando en su campo de béisbol esta celebración. Este entretenimiento cuaresmal en la universidad inició con los estudiantes de arquitectura con el objetivo de mantener los valores y tradiciones dominicanas que se han ido perdiendo con el paso de los años. Sin embargo, este año no se podrá realizar, porque se está remozando el play.



Asimismo, en San Francisco de Macorís, en el 2014 se celebró el primer festival de chichiguas en el Estadio Julián Javier, donde los niños también aprendieron a fabricarlas.

Este encuentro familiar, inició con la finalidad de rescatar valores familiares como el de alzar el vuelo de las chichiguas, así como también estimular a los niños, adolescentes y jóvenes a mantener la cultura de la Cuaresma “viva” y facilitar a la familia nordestana una alternativa económica de creación.



Canillitas de Don Bosco también han realizado este tipo de festival para incentivar y promocionar el derecho de los niños y jóvenes, y el cumplimiento de los deberes que corresponden a este grupo de la población.



Nombres en otros países

Aunque en República Dominicana recibe el nombre de chichigua, en otro países como España, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Nicaragua, se le conoce como cometa.



Barrilete en Argentina, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México. Cambucha, en Chile. Chiringa en Cuba y Puerto Rico, y papagayo en Venezuela.

Origen

Las cometas nacieron en la antigua China. Según la historia, aproximadamente en el año 1200 a. C., se utilizaban como dispositivo de señalización militar. Los movimientos y los colores de las cometas constituían mensajes que se transmitían a distancia entre los destacamentos militares. l

Diseños

En la actualidad, en el mercado se pueden encontrar chichiguas con distintos diseños para niños y niñas en los que se incluyen dibujos animadas, como princesas, Superman y el Hombre Araña.

Festivales

Durante el tiempo de Cuaresma, en el país se realizan festivales para volar chichiguas con el objetivo de mantener viva esta tradición dominicana.