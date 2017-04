Desarrollan nueva técnica para combatir la obesidad

04/04/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Este método consistirá en eliminar algunas neuronas que transmiten estímulos nerviosos al tejido adiposo, lo cual ayudará a mantener una adiposidad (grasa) normal.

Científicos en Portugal han desarrollado una nueva técnica para eliminar neuronas situadas fuera del cerebro y actuar sobre los procesos que, por ejemplo, causan la obesidad.



En la investigación, liderada por el Instituto Gulbenkian de Ciencia(IGC), y realizada en ratones, se identificó neuronas del sistema nervioso periférico que actúan sobre el tejido adiposo y constató que su eliminación provocó un significativo y rápido aumento de peso en los ratones.



Esta técnica, aseguran, sus responsables, abre la puerta al estudio de un gran número de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso periférico y con otras células localizadas fuera del cerebro.



Además, recientemente, el IGC, descubrió que la activación directa del citado conjunto de neuronas, que inerva el tejido adiposo en ratones, lleva al organismo a quemar grasas.



Al comprobar que los animales aumentaron sus niveles de grasa, los científicos confirmaron que es posible actuar sobre esas neuronas sin afectar a otras similares que se localizan en el cerebro.



“Ahora podemos estudiar el funcionamiento de muchas células periféricas no solo en la obesidad, sino también en muchas otras enfermedades”, expresó Ana Domingos, científica del instituto de ciencias.



Esta técnica se basa en el uso de un receptor de la toxina de la difteria, que introdujeron genéticamente en las neuronas que inervan el tejido adiposo de los ratones para dejarlas expuestas a su acción aniquiladora.



Domingos, indicó que el problema es que (esta toxina) puede atravesar la barrera hematoencefálica. En consecuencia, no podemos utilizar esta herramienta molecular para eliminar neuronas periféricas sin afectar a neuronas similares que existen en el cerebro.

Para hacer frente a este problema, los expertos modificaron químicamente la toxina de la difteria para aumentar su tamaño y limitar su acceso al cerebro, ya que, “normalmente, las moléculas grandes” no pueden cruzar la frontera hematoencefálica, resaltó Domingos.



“Esta nueva técnica nos permitió verificar la importancia que tienen las neuronas que inervan el tejido adiposo para mantener una adiposidad normal. Pero, sobre todo, elimina los posibles efectos secundarios que puede causar sobre el cerebro la técnica anterior”, concluyó Domingos.